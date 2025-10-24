Amador Mohedano, dispuesto a hablar de su vida actual sin Rocío Carrasco

Amador Mohedano se vuelve a sentar esta noche en '¡De viernes!' para hablar de todas las polémicas que ha habido estos meses en su familia, pero sobre todo, vuelve a aparecer en televisión después de los problemas de salud que ha tenido.
Visiblemente más delgado, pero sonriente, el hermano de Rocío Jurado ha asegurado encontrarse "bien" y que va recuperándose "poco a poco" tras el bache de salud que ha tenido. Sin embargo, ahora está "bastante mejor" y lo único que le queda es coger más peso: "Eso sí, más fuerte".
Al preguntarle por la entrevista que va a ofrecer esta noche, Amador ha confesado que "no vengo a arreglar nada" con su sobrina Rocío, simplemente "vengo a volver a contar lo que se me ha pedido, que es lo de siempre".
A pesar de no haber ningún tipo de relación con ella, Amador se ha mostrado ambiguo cuando le hemos preguntado que si igual que Rocío Flores estaría al lado de su sobrina si esta tuviera algún problema: "Bueno... el tiempo va arreglando las cosas".
Lo que sí que ha dejado claro es que si su hermana estuviese viva nada de lo que ha ocurrido en la familia hubiese pasado: "Nada, para nada" y se ha negado a hablar de Rosa Benito tras las informaciones que apuntan a que no se habría preocupado de su estado: "De Rosa no hablo".