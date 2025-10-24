Agencias

Alemania desarticula una banda de falsificadores de obras de arte que buscaba vender copias de Picasso o Miró

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades de Alemania han anunciado este viernes la desarticulación de una banda de falsificadores de obras de arte dedicada a la venta de copias de retablos de reconocidos artistas como Pablo Picasso, Juan Miró, Frida Kahlo, Peter Paul Rubens, Amedeo Modigliani, Anton van Dyck y Rembrandt van Rijn.

La Oficina de Investigación Criminal de Baviera (LKA) ha indicado que la operación 'Dora Maar' --nombre de la artista surrealista y activista antifascista de dicho nombre, pareja de Picasso entre 1935 y 1943--, se centró en las actividades de un hombre de 77 años y diez de sus cómplices, sospechosos de fraude y falsificación.

El hombre habría intentado vender dos supuestas obras originales de Picasso, incluida una de la serie Dora Maar, así como otra de Rembrandt llamada 'Los síndicos de los pañeros', cuyo original se encuentra en la colección del Rijksmuseum de la capital de Países Bajos, Ámsterdam.

"La pintura ofrecida para la venta no era el original del siglo XVII, sino una copia, presumiblemente del siglo XX", ha indicado la LKA, que ha agregado que las citadas falsificaciones incautadas en la operación --que incluyó redadas en Alemania, Suiza y Liechtenstein-- se ofertaban para la venta a precios de entre 400.000 y catorce millones de euros.

La oficina ha subrayado que "el principal sospechoso era apoyado en sus intentos de fraude por otros diez individuos", entre ellos un hombre de 74 años residente en Renania-Palatinado que "preparaba informes expertos específicamente para confirmar la autenticidad de las obras de arte".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El razonamiento de Gemini llega al conjunto de modelos geoespaciales Google Earth AI

El razonamiento de Gemini llega

Venezuela libera a 17 colombianos tras "intensas" negociaciones diplomáticas

Venezuela libera a 17 colombianos

Israel anuncia la muerte del jefe de operaciones logísticas de Hezbolá en el sur de Líbano

Israel anuncia la muerte del

La Justicia de Turquía archiva el caso de soborno contra el líder opositor Ozgur Ozel

La Justicia de Turquía archiva

Iniesta sobre el Clásico: "Estoy con mucha confianza y esperando que se puedan venir los tres puntos para aquí"

Iniesta sobre el Clásico: "Estoy