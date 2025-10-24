Alejandra y Richard Gere abandonan España y regresan a Estados Unidos antes de lo previsto

Richard y Alejandra Gere han tomado una inesperada decisión apenas un año después de instalarse en España junto a sus hijos Alexander (6), y James (5). Fue en otoño de 2024 cuando la pareja, más enamorada que nunca después de una década de relación, decidía abandonar Estados Unidos para comenzar una nueva etapa en el país natal de la empresaria.

"Ella fue muy generosa al permitirme vivir seis años en mi mundo, así que es justo que ahora yo le dedique al menos otros seis viviendo en el suyo", reconocía entonces el protagonista de 'Pretty Woman' sin ocultar su ilusión y dejando entrever que vivirían en nuestro país una larga temporada.

Sin embargo, y para sorpresa de propios y extraños ya que hace varias semanas salió a la luz que la pareja habría adquirido una espectacular casa valorada en 10 millones de euros en la Playa de Bastiagueiro, en A Coruña -algo que Alejandra desmintió en su última aparición pública en el aniversario de 'Open Arms' en Barcelona-, lo que reforzaba la teoría de que España se había convertido en su nuevo hogar, Richard ha anunciado su inesperado regreso a Estados Unidos.

Tal y como ha revelado a la revista '¡Hello!', "ahora hemos vuelto aquí, pero nuestra nuestra familia estuvo en España durante un año. Y lo más importante que puedo decir es que Alejandra fue muy feliz gracias a su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad y su comida... Todas esas cosas culturales maravillosas, así que fue fabuloso".

Durante el año que residieron en nuestro país, la pareja y sus pequeños residieron en una impresionante mansión en La Moraleja que Gere compró por una cantidad cercana a los 3,5 millones y que se convirtió en su 'cuartel general' estos meses, en los que como contó el protagonista de 'Oficial y caballero' en más de una ocasión, fueron habituales las comidas con amigos muchos domingos en los que llegaron a ejercer de anfitriones para más de 30 personas.

Y aunque parecía que Richard estaba plenamente integrado en la vida social y cultural española junto a Alejandra, la familia ha decidido abandonar España y regresar definitivamente a Estados Unidos con sus hijos, dejando a nuestro país sin una de sus parejas más queridas y glamourosas.