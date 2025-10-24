Al menos un muerto en un ataque israelí contra el sur de Líbano

La Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado la muerte de un "terrorista" que presuntamente pertenecía al partido-milicia chií libanés Hezbolá en un ataque de las fuerzas hebreas contra el sur de Líbano.

"Hoy (este viernes) temprano, las Fuerzas de Defensa de Israel, lideradas por la División 91 y utilizando aviones de la Fuerza Aérea, atacaron y eliminaron a un terrorista de la organización terrorista Hezbolá en el área de Zutar Al Sharqiya que estaba intentando restaurar las capacidades militares de la organización terrorista Hezbolá en el sur del Líbano", han sostenido las FDI en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

Las milicias del partido chií libanés e Israel se encuentran técnicamente bajo un estado de alto el fuego desde noviembre del año pasado, en una suspensión de sus cruces de bombardeos transfronterizos que comenzaron al principio de la guerra de Gaza. Israel, no obstante, no ha dejado de atacar el sur de Líbano tras denunciar que la organización está intentando recomponer su infraestructura en la zona.

En este sentido, las FDI han justificado este nuevo ataque argumentado que "las acciones del terrorista constituyeron una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano".

Las autoridades libanesas han confirmado el fallecimiento del ciudadano de Líbano y han indicado que en el ataque, dirigido contra un automóvil, ha resultado herida otra persona.

Anteriormente, Israel ha informado de la muerte del jefe de operaciones logísticas de las milicias de Hezbolá, identificado como Abbas Hasán Karki, en un ataque perpetrado también en la zona sur del país.