Trump carga contra España ante Rutte por el gasto militar de la OTAN: "El problema se podría resolver muy fácilmente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado de nuevo este miércoles contra España por las discrepancias sobre el objetivo de gasto militar del cinco por ciento del PIB acordado en la cumbre de líderes de la OTAN a finales de junio en la ciudad neerlandesa de La Haya.

"Creo que tendrás que hablar con España. España no es jugador de equipo. Así que, salvo España, todos están al cien por cien. Creo que el problema con España se podría resolver muy fácilmente", ha manifestado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, donde ha estado acompañado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Durante su intervención, el inquilino de la Casa Blanca ha dicho que Estados Unidos es un miembro "muy orgulloso" de la Alianza Atlántica y ha aseverado que tiene "una excelente relación" con el resto de países miembros. Trump también ha recordado que la mayoría de países se sumaron --"con la excepción de España"-- al compromiso del cinco por ciento respecto del dos por ciento que estaba acordado.

En la cumbre celebrada en Países Bajos, España confirmó su apoyo a la declaración que establece el cinco por ciento como umbral de gasto en defensa para 2035 después de una carta en la que el secretario general aliado, Mark Rutte, dio más flexibilidad a España para cumplir con sus objetivos de capacidades sin ceñirse a una cifra.

La OTAN insiste en que esto no se traduce en una cláusula de exclusión y recalca que España tendrá que invertir por encima del 3% para cumplir sus obligaciones de seguridad con la organización. El Gobierno español reitera que estos compromisos se pueden lograr dedicando solo un 2,1 por ciento del PIB al presupuesto militar y defienden que la carta "interpretativa" de Rutte permite a España desvincularse del cinco por ciento.