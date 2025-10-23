Sudán acusa a la UE de "una comprensión incompleta" de la situación y alerta del riesgo del "doble rasero"

El Gobierno de Sudán ha acusado este jueves a la Unión Europea (UE) de "una comprensión incompleta" de la situación en el país, sumido desde abril de 2023 en una guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), al tiempo que ha advertido de "los riesgos del doble rasero y el dar legitimidad política" al grupo, responsables de "graves abusos" en el marco del conflicto.

El Ministerio de Exteriores sudanés ha indicado que las conclusiones aprobadas el lunes por los ministros de Exteriores de los 27, que reclamaron a las partes que muestren un compromiso para un alto el fuego y un proceso de paz inclusivo, "muestran que hay una comprensión incompleta de la compleja situación sobre el terreno" y "subrayan cómo los intereses de ciertos Estados oscurecen en ocasiones el principio esencial de la promoción de la paz en Sudán".

"El Gobierno de Sudán reitera su firme compromiso con lograr una paz justa y duradera en Sudán, una que cumpla las aspiraciones legítimas del pueblo sudanés y restaure su dignidad, derechos y propiedad frente a la milicia de Dagalo --en referencia al líder de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como 'Hemedti'--, cuyas acciones han estado dirigidas contra civiles y bienes nacionales", ha sostenido.

Así, ha apuntado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que "la interacción del Gobierno de Sudán con la búsqueda de la paz a nivel regional e internacional no debe ser interpretada como una aceptación de cualquier actor que no respete la soberanía, la integridad territorial y la dignidad del pueblo sudanés".

"El Gobierno (de Sudán) no se equipara con una milicia terrorista en ningún proceso político ni permitirá ningún enfoque que pueda reproducir experiencias pasadas que permitieron a la milicia de Dagalo explotar plataformas internacionales para obtener ventajas estratégicas", ha destacado el Ministerio de Exteriores sudanés.

En este sentido, ha criticado que el informe del Consejo Europeo "no referencie de forma adecuada el cerco contra la ciudad de El Fasher --capital de Darfur Norte, en el oeste del país-- por parte de la milicia o su uso sistemático del hambre, el desplazamiento forzoso y la violencia contra civiles, incluidas mujeres, niños y ancianos, como instrumentos de guerra, a pesar de los múltiples llamamientos regionales e internacionales".

"Sería más constructivo que el Consejo reclamara la aplicación total de dichas resoluciones, en lugar de abogar por un alto el fuego que podría dar sin querer más tiempo a la milicia para reagruparse, como se observó durante negociaciones previas", ha reseñado, antes de ahondar en que el documento "pasa por alto los esfuerzos sostenidos del Gobierno sudanés para facilitar las operaciones humanitarias".

Por ello, ha reiterado que la postura de la UE "puede socavar los esfuerzos para lograr la paz y podría permitir a la milicia reposicionarse políticamente, sin una rendición de cuentas", antes de recordar al bloque que organizaciones internacionales como la Unión Africana (UA) y la Liga Árabe "han condenado firmemente las graves violaciones cometidas por la milicia y han reiterado su apoyo total al Gobierno sudanés en sus esfuerzos para lograr paz, seguridad y estabilidad en la nación".

El Ejecutivo sudanés ha expresado sin embargo su "aprecio" al hecho de que el bloque "reafirme la soberanía, unidad e integridad territorial" del país y ha reiterado que está abierto a "un diálogo constructivo y de principios con la UE, a partir de sus compromisos compartidos", con el objetivo de "proteger al pueblo de Sudán, consolidar la paz y la estabilidad, y restaurar los derechos legítimos y bienes nacionales", que describe como "su principal prioridad".

REAPERTURA DEL AEROPUERTO DE JARTUM

Por otra parte, el aeropuerto de la capital de Sudán, Jartum, reinició operaciones el miércoles cerca de dos años y medio después de su cierre a causa del estallido de la guerra entre el Ejército y las RSF, una reapertura que ha tenido lugar tras dos días consecutivos de ataques con drones contra las instalaciones.

El reinicio de operaciones se ha visto materializado con el aterrizaje de un vuelo de Badr Airlines que despegó desde Puerto Sudán (este), una ciudad que sirvió de capital temporal para el gobierno reconocido internacionalmente después de que las RSF se hicieran con la capital al inicio de la guerra, según ha confirmado el propio Aeropuerto Internacional de Jartum.

"Un avión de Badr Airlines ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Jartum, inaugurándolo y reiniciando el tráfico aéreo a la capital tras un periodo de parón", ha dicho en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook, donde ha subrayado que "se trata de un paso importante en la recuperación del sector sudanés de la aviación y el reinicio gradual del tráfico aéreo".

Poco antes, la Autoridad de Aviación Civil de Sudán había emitido un certificado de operaciones para el aeropuerto, después de anunciar el lunes su reapertura el miércoles, según la agencia estatal sudanesa, SUNA. Tras el anuncio, las RSF lanzaron dos días de ataques con drones, sin que por ahora las autoridades se hayan pronunciado sobre posibles víctimas o daños materiales en el lugar.

El aeropuerto suspendió operaciones a raíz del inicio de la guerra entre el Ejército y las RSF, que en un primer momento se hicieron con su control junto a la mayoría de la capital. Sin embargo, una contraofensiva permitió a las Fuerzas Armadas recuperar la ciudad en marzo, momento desde el que ha intentado restablecer la normalidad en Jartum.

La guerra civil estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.