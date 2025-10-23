La top model Blanca Padilla anuncia por sorpresa que está embarazada de su primer hijo un año después de su boda

Blanca Padilla, una de las modelos españolas con mayor proyección internacional del momento, está embarazada de su primer hijo un año después de su boda con el empresario Alejandro García. Y así lo ha anunciado por sorpresa este miércoles en la fiesta 'Magnificient' organizada por Rabat, en la que dejó a más de uno sin palabras con su espectacular figura con un total look black compuesto por blazer overzise, bermudas y top semitransparente que en ningún momento hubiese hecho que sospechásemos con su próxima maternidad.

"Estoy en mi momento más especial, estoy esperando mi primer bebé, o sea que... muy feliz, la verdad" ha revelado cuando la prensa le ha preguntado por el balance que hace tras darse el 'sí quiero' con su marido en mayo de 2024.

Como ha relatado, "he estado muy activa, trabajando un montón y tal y la verdad que lo he llevado muy bien. El primer trimestre un poquito más complicado, pero ahora ya estoy súper bien, o sea que...". "Estoy de cinco meses" ha añadido ante la sorpresa de los presentes porque no asoma ni una incipiente barriguita a pesar de haber superado ya el ecuador del embarazo. "Es que hoy va un poco camuflado" ha reconocido entre risas.

"Ya conocemos el sexo pero nos lo vamos a guardar de momento un poquito más. Y de momento no tenemos nombre, tenemos varios. Yo no sé si decidiremos en estos meses que quedan, que no me puedo creer que esté en la mitad ya. Es increíble" ha desvelado, reconociendo que aunque ha sido un bebé "buscado", "ha llegado muy deprisa, un poco inesperado. O sea, no inesperado, pero bueno, sí más deprisa de lo que yo esperaba. Entonces, pero nada, súper bien Felices".

El momento en el que descubrió que estaba embarazada, como confiesa, "fue muy bonito porque es que de verdad que no me lo esperaba tan rápido, entonces fue un poco shock. Estábamos los dos juntos, claro, y decidimos hacer el test y fue un shock porque de verdad que no me lo esperaba tan rápido. Sí, sí, sí. Nos enteramos en julio, y yo me emocioné sí, sí".

Y aunque ahora ha estado trabajando a tope -"ha sido un no parar y viajar un montón. No se sabía pero he desfilado embarazada para Carolina Herrera y en París"- a partir de ahora se tomará las cosas con calma y serán contados los trabajos que acepte para disfrutar de esta etapa tan especial "con tranquilidad".

Todavía es pronto porque ni siquiera ha tenido al primero, pero ¿le gustaría tener más de un hijo? Como confiesa, "me encantaría, pero estoy como entrando en lo desconocido, ¿no? Y tengo una admiración increíble por todas las mujeres y mamás que me rodean. Más que nunca, o sea, ya la tenía, pero es que ahora es ya otro nivel, ¿no? Es que es realmente...mágico ...y es muy bonito. Entonces, bueno, poco a poco, a ver cómo se siente el primero, a ver cómo lo compagino con el trabajo también y todo, porque al final ya sabéis que mi trabajo son viajes continuos y es un reto, entonces poco a poco, pero me gustaría tener dos".