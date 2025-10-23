La Reina Letizia sorprende con un top sofisticado con mangas joya en el concierto de los Premios Princesa de Asturias

La Infanta Sofía ha acaparado todas las miradas a su llegada al concierto previo a los Premios Princesa de Asturias, pero su madre, la Reina Letizia, no se ha quedado atrás. Lejos de conquistarnos con un vestidazo, la monarca ha optado por un look más sencillo formado por top y pantalón.

Haciendo gala de su elegancia, la Reina Letizia se ha decantado por un pantalón de pata ancha y tiro alto que ha combinado con un top azul de cuello bebé en color negro en el que destacaban las mangas al estar cargadas de detalles colgantes.

De esta manera, la monarca ha apostado por la sutileza combinando el aire sofisticado del top y la modernidad del pantalón, creando una propuesta elegante y contemporánea para una fecha de lo más importante en la agenda de Casa Real.

Por su parte, siguiendo la misma gama cromática, la Princesa Leonor ha lucido un estilismo en color azul con chaqueta tweed con pedrería de cuello redondo y pedrería de Armani y pantalón recto.

Una apuesta algo sobria que ha quedado eclipsada por el look de la Infanta Sofía, quien en esta ocasión ha sorprendido al arriesgar más con un mono largo con escote en 'V'. Una elección que rompe con la discreción habitual en su vestuario y que aporta una imagen mucho más moderna.