La principal organización indígena de Ecuador anuncia el fin del paro y la apertura de vías

Por Newsroom Infobae

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la principal organización indígena del país, ha anunciado este miércoles el cese del paro motivado que había paralizado, junto a otras organizaciones y filiales, el tráfico en múltiples provincias de Ecuador, principalmente en la de Imbabura, en el norte.

"Hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria: el cese del paro, despejar las vías y replegarnos a nuestros territorios para proteger la vida de nuestra gente", ha anunciado el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, en una declaración grabada y difundida en la cuenta de la organización en la que ha llamado a sus bases "a replegarse a los territorios y comunidades".

Asimismo, ha instado al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a "desmilitarizar de inmediato todos los territorios" de las comunidades indígenas y a liberar a "los detenidos durante las manifestaciones" --incluidos "los 12 de Otavalo" arrestados por el incendio de un cuartel policial--. Además, ha reclamado "atención y reparación" para las familias de las víctimas mortales y para los heridos, así como que no se persiga a los dirigentes y miembros de la Conaie.

Pese al fin del paro, Vargas ha asegurado que "la resistencia continúa en asambleas (...) para preparar la campaña por el 'No' en la consulta popular y el referéndum" impulsados por Noboa y que prevén la formación de una Asamblea Constituyente, la apertura de bases militares extranjeras en territorio nacional, la reducción de asambleístas y la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos.

"En defensa de la constitución, la democracia y los derechos adquiridos, impulsaremos una campaña ciudadana, amplia y participativa, y llamamos a todos los movimientos sociales a sumarse a esta campaña por el 'No'", ha destacado el dirigente de la Conaie.

Las protestas, convocadas hace exactamente un mes tras la retirada del subsidio al diésel y con carácter nacional e indefinido, han cobrado su mayor protagonismo en Imbabura, aunque también ha habido protestas esporádicas en otras cinco de las 24 provincias del país, como Pichincha y Carchi, y principalmente a través del corte de carreteras.

El anuncio ha llegado después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, afirmase que su Gobierno se disponía a reabrir "todas las vías" en un plazo de 48 horas, mientras las Fuerzas Armadas y de Seguridad del país mantenían ya reuniones para emprender las acciones previstas por el mandatario.

Imbabura ha sido la provincia más afectada por el paro y ha sido allí donde se ha producido la mayor parte de protestas, aunque también se han extendido en Cotacachi, Otavalo e Ibarra y, en menor medida, en Cayambe y en el norte de la región capitalina, Quito. La respuesta del Gobierno ha incluido la movilización del Ejército para reprimir las protestas y en los enfrentamientos ha muerto al menos un comunero indígena.

