José Ortega Cano recibe a Gloria Camila en el plató de 'Supervivientes All Stars'

Reconociendo que había estado especialmente sensiblee en su paso por la isla de 'Supervivientes All Stars', Gloria Camila regresaba a Madrid tras ser la última expulsada en el concurso. "Dejaba muchas cosas fuera que yo no controlaba, había una personita esperándome y me apetecía estar fuera, me sentía culpable por no haber estado con ella. Lo he intentando llevar de la mejor forma posible" reconocía Gloria en referencia a su sobrina Rocío.

Emocionada, Gloria recibía una visita muy especial en plató, la de su padre José Ortega Cano que no dudaba en dedicarle unas bonitas palabras: "Es una persona a la que le gusta invertir, le gusta la familia, la gente buena, sus amigos que tiene, que son bastantes y yo muy contento y muy feliz". Sobre si han sufrido mucho viéndole en Honduras, el diestro reconocía: "Nosotros deseando que ella disfrutara, ha hecho cosas que no son fáciles".

Tras el recibimiento, Gloria también descubría que sus compañeros habían sufrido una 'transformación' en la isla por culpa de la mesa de las tentaciones. Teniendo la oportunidad de hablar con su amiga y confidente en el concurso, Jessica Bueno, Gloria le recomendaba que no se rapara ni se cortara más el pelo por nadie, ni si quiera por poder hablar con sus hijos. Ambas con lágrimas en los ojos, se dedicaban palabras de cariño como muestra de la gran amistad que han forjado.

Al analizar su paso por la isla, Gloria volvía a verse las caras con Iván y Alejandro Albalá, dos de los compañeros con los que más ha discutido en esta edición. "Yo no sé qué pensar ni qué decir, ahí están los vídeos, yo nunca te he faltado al respeto y yo he escuchado muchas faltas de respeto por su parte" reconocía Iván ante Gloria.