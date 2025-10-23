Isabel Preysler se abre en 'El Hormiguero' al hablar de sus memorias

Isabel Preysler se ha sentado en 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos para presentar sus memorias, 'Isabel Preysler, mi verdadera historia' y allí se ha abierto en canal, más si cabe que este miércoles cuando convocaba en rueda de prensa a todos los medios de comunicación con motivo de su publicación.

Feliz, la Socialité ha confesado que estas memorias las ha escrito para que sus nietos el día de mañana sepan quién es su abuela... pero, ¿y sus hijos? Isabel ha asegurado que "hay cosas aquí que no saben o que no sabían y ellos creen que me conocen, pero no" porque "la gente cree que me conoce y después yo misma me doy cuenta que no".

Además, ha recordado que cuando llegó a España "había gente que pensaba que era Cenicienta, pero no" porque "he tenido una vida fácil, una niñez feliz y mis padres nos han dado a todos los hijos una vida privilegiada" y ha confesado que si hubiese sido una Cenicienta nunca hubiese tenido problema en reconocerlo.

Antes de entrar en detalle de sus memorias, Isabel le ha explicado a Pablo que uno de los puntos más importantes del libro es en el que habla de sus hermanos porque "me ha dolido mucho cuando han exagerado o contado no correctamente lo de mis hermanos, Enrique y Carlos" y se lo debía ellos.

ISABEL PREYSLER SOBRE JULIO IGLESIAS: "ME TUVE QUE CASAR EMBARAZADA, ERA COMO UNA DESGRACIA"

Cómo no, gran parte de la entrevista se la ha dedicado a Julio Iglesias, del que ha recordado cómo le conoció y qué fue lo primero que pensó cuando le vio: "Le encontré encantador, lleno de vida, un señor súper simpático".

Sin embargo, su boda no la recuerda especialmente feliz porque "me tuve que casar embarazada y para mí eso fue durísimo, no estaba preparada y seguramente Julio tampoco, pero me quedé embarazada y no se lo podía decir a nadie". "Yo no quería casarme precipitadamente, era como una desgracia", ha desvelado Isabel, pero ha reconocido que "Julio se portó como un señor cuando yo se lo dije".

Su historia de amor se terminó por lo que ya todo el mundo sabe, una infidelidad por parte del artista de la que "yo no sospechaba nada, pero un día me llamó una íntima amiga mía y me dijo que Julio tenía una historia con una señora en Miami". Cuando tuvo todos los datos, le llamó y "no lo negó".

"SI TAMARA NO EXISTIESE HABRÍA QUE INVENTARLA"

La Preysler ha desvelado estar muy orgullosa de su hija Tamara Falcó, pero no se lo suele "porque yo no soy una de esas personas que alaban fácilmente" aunque "eso no quiere decir que no esté orgullosísima de ella". Tato es así que ha asegurado que "si no existiese habría que inventarla, es maravillosa, está llena de vida y te sorprende porque después tiene un lado serio donde ella ve las cosas muy claras, te soluciona las cosas muy bien y eso es fantástico".

Sobre Íñigo Onieva también ha tenido palabras. Ha explicado que entendió el perdón de su hija "cuando ella me lo explicó" porque "Tamara quiso inculcarme a mí el perdón, que yo aprendiese a perdonar y yo he llegado a querer a Íñigo muchísimo vía Tamara y ahora le quiero como un hijo más". "Ahora se me ha quitado el rencor gracias a Tamara", ha concluido.

ISABEL PREYSLER SOBRE MIGUEL BOYER: "NUESTRO AMOR FUE IMPARABLE, MUY DOLOROSO, PERO NO FUE POSIBLE PARARLO"

En cuanto a Miguel Boyer, no considera que fuese un flechazo lo que vivió con él, más bien fue un amor que se fraguó a fuego lento mientras "nos íbamos conociendo", pero sí que ha desvelado que le enamoró "su inteligencia y sentido del humor".

Isabel ha reconocido que el problema que tuvo con Miguel es que los dos estaban cansados, pero su amor "fue imparable, muy doloroso, pero no fue posible pararlo, pero pasó" y "cuando me lo preguntó Carlos yo no le mentí, le dije que estaba enamorada de Miguel", pero "son cosas que pasan y no se puede remediar".

Además, también ha hablado de la triste muerte de Miguel. Aquella noche "cenamos tranquilamente Miguel, Ana y yo, se fue Ana a dormir y... a Miguel le dio el ictus esa noche y te das cuenta lo frágil que es la vida, cómo te puede cambiar en unos segundos todo".

Eso sí, ha asegurado que "Miguel no quería morir" porque "dentro de sus limitaciones estaba contento, se movía por la casa, hacía ejercicio en la piscina interior, podía llegar una vida relativamente bien" y cuando ocurrió "fue un shock para todos nosotros".

LA GRAN ANÉCDOTA DE TAMARA FALCÓ CON MARIO VARGAS LLOSA CUANDO EMPEZÓ A CONOCER A ISABEL PREYSLER

Al hablar de su última relación sentimental, con Mario Vargas Llosa, Isabel ha desvelado por primera una anécdota que se produjo una de las primeras veces que quedaron para almorzar en casa. Tamara, viendo lo que empezaba a haber entre ambos le dijo al Nobel: "'Oye Mario, ¿tú estás casado? y dijo Mario 'sí' y dijo Tamara 'no, es que me ha chocado que sea la tercera vez que vienes a casa'".

Unas declaraciones que han ruborizado a Tamara, que desde plató ha explicado que no fue cómo lo ha contado su madre, ya que la frase que le dijo fue aún peor: "Le dije 'Oye Mario, qué bien verte por tercera vez, ¿dónde está tu mujer?'", lo que creó un silencio y después "mi madre me quiso matar, pero yo era la que protegía a la familia".