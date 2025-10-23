Honeywell gana un 29% más en el tercer trimestre y mejora previsiones antes de su escisión

El grupo industrial estadounidense Honeywell logró un beneficio neto atribuido de 1.825 millones de dólares (1.573 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025, lo que supone una mejora interanual del 29%, según ha informado la empresa, que ha revisado al alza su previsión de beneficio por acción ajustado para el ejercicio antes de culminar la escisión de Solstice, su negocio de materiales avanzados, el próximo 30 de octubre.

Las ventas netas de la compañía sumaron entre julio y septiembre un total de 10.408 millones de dólares (8.968 millones de euros), un 7% más, incluyendo un avance del 15% en los ingresos de la división aeroespacial, con 4.511 millones de dólares (3.887 millones de euros).

Asimismo, el negocio de automatismos industriales retrocedió un 9%, hasta 2.274 millones de dólares (1.959 millones de euros); aunque aumentaron un 8% en el área de construcción, con 1.878 millones de dólares (1.618 millones de euros); y un 11% en energía, hasta 1.742 millones de dólares (1.501 millones de euros).

De este modo, en los nueve primeros meses la multinacional obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.844 millones de dólares (4.174 millones de euros), un 9,6% más, mientras que las ventas crecieron un 7,6%, hasta 30.582 millones de dólares (26.352 millones de euros).

"Obtuvimos sólidos resultados financieros y descubrimos nuevas oportunidades de creación de valor durante el tercer trimestre", declaró Vimal Kapur, presidente y consejero delegado de Honeywell, quien destacó el aumento de pedidos, que elevó la cartera de encargos a un nuevo récord y permitió superar el límite superior de las previsiones de crecimiento orgánico y beneficio ajustado por acción en el trimestre.

De tal modo, de cara al futuro, el ejecutivo considera que Honeywell está bien posicionado para seguir aprovechando el impulso y los esfuerzos de creación de valor de la empresa en el cuarto trimestre.

"Hoy elevamos nuestras previsiones de beneficio ajustado por acción para 2025, incluso con la separación de Solstice Advanced Materials a finales de octubre", añadió.

En concreto, la empresa espera ahora un beneficio por acción ajustado de entre 10,60 y 10,70 dólares, lo que representa un aumento de 10 centavos en el punto medio respecto al rango de la previsión anterior.