El Consejo Constitucional de Camerún rechaza todas las alegaciones por irregularidades en las elecciones

El Consejo Constitucional de Camerún ha rechazado este miércoles dar curso a todas las alegaciones presentadas por supuestas irregularidades en las elecciones presidenciales de este mes, en las que, a falta de resultados oficiales, uno de los candidatos opositores, Issa Tchiroma Bakary, ha reivindicado su victoria denunciando un presunto fraude para beneficiar al actual mandatario, Paul Biya.

Tras examinar una docena de reclamaciones durante cerca de dos horas y media, el órgano judicial ha desestimado la totalidad de las mismas, algunas de las cuales aludían a infracciones como fraude masivo, irregularidades graves u obstrucción de las libertades individuales, según ha recogido el diario 'Journal du Cameroun'.

Entre las alegaciones rechazadas había dos del candidato encarcelado del Partido de Camerún para la Justicia Social, , que solicitaba la anulación de los resultados electorales --petición denegada por no participar en las elecciones--, así como su propia liberación y la recusación de todo el Consejo Constitucional, medidas para las el órgano ha negado tener competencias.

A la espera de que se publiquen los resultados oficiales el 27 de octubre, el principal candidato para gobernar es el actual presidente, Paul Biya, que a sus 92 años aspira a un octavo mandato al frente del país africano. En frente se ha alzado Tchiroma Bakary, antiguo portavoz del Gobierno de Camerún y exministro de Empleo, que figura como el principal candidato opositor tras anunciar en junio que abandonaba el Gobierno ante la creciente frustración popular contra el mandatario.