Alejandra Osborne recalca que quiere conocer al hijo de Gabriela Guillén

Por Newsroom Infobae

Alejandra Osborne ha acudido a la presentación de "Urluminous" y allí ha contestado públicamente a Gabriela Guillén después de que esta afirmase ante las cámaras de la prensa que las puertas de su casa están abiertas para que las hijas de Bertín Osborne conozcan a su hermano.

La hija del artista ha confesado que está viviendo una etapa "muy feliz y muy contenta" porque tiene "proyectos muy chulos de interiorismo en Tarifa, Fuerteventura y Sevilla", pero también echa de menos trabajar mano a mano con su padre en televisión.

"Fue durillo porque la producción es dura y cansada, pero sí que es verdad que me encanta, la televisión me encanta, pero el interiorismo es mi pasión", ha asegurado Alejandra. Además, ha desvelado que "trabajar con mi padre es maravilloso, así lo veía más, yo me lo pasé pipa, fueron muchos años y aprendí muchísimo".

Allí se le ha comentado que Gabriela tiene las puertas abiertas de su casa para que tanto ella como su hermanas conozcan a su hijo y Alejandra ha comentado que "por supuesto" va a conocer al pequeño. Eso sí, ha dejado claro que "no entro" en las disputas que pueda tener la fisioterapeuta con su padre porque "son cosas de ella y de mi padre".

La empresaria ha recalcado que "no tengo ningún problema" en conocer al hijo de Gabriela y Bertín, incluso le ha lanzado un mensaje: "Habrá que organizar el momento adecuado, en un sitio adecuado y tampoco es fácil que estemos todas juntas, pero yo feliz".

Por último, ha asegurado que la portada que hicieron para la revista ¡HOLA! le pareció fenomenal porque "todo empezó muy feo y había que dar la visibilidad de que todo está normalizado", pero fue porque "no nos lo esperábamos nadie, pero como decía mi madre 'un niño siempre es una alegría'".

