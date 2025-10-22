Ucrania firma con Suecia la compra de más de un centenar de cazas durante una visita de Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, han firmado este miércoles un principio de acuerdo por el que el país nórdico se compromete a vender más de un centenar de cazas de combate Gripen a las autoridades ucranianas.

El acuerdo se ha hecho efectivo durante una visita de Zelenski a Suecia, desde donde el presidente de Ucrania ha celebrado este "capítulo completamente nuevo y verdaderamente significativo" en las relaciones bilaterales, cimentado en una mayor cooperación en el ámbito militar.

"Esperamos que el futuro contrato nos permita obtener al menos cien de estos cazas", ha dicho Zelenski, en alusión a los aviones fabricados por la compañía aeroespacial Saab y que, en palabras de Kristersson, son "el mejor caza del mundo". El compromiso contempla la entrega de hasta 150 de estas aeronaves.

Zelenski ha agradecido a Suecia la solidaridad para hacer frente a la invasión rusa y los avances para reforzar las capacidades de la Fuerza Aérea ucraniana, mientras que desde el punto de vista sueco representa una vía para contribuir no sólo a la seguridad de Ucrania, sino también a la del conjunto de Europa, según su primer ministro.

No obstante, Kristersson ha advertido de que no será una entrega inmediata, ya que las primeras entregas aún podrían tardar tres años. En este sentido, el Gobierno prevé que sea "un viaje de entre diez o quince años" hasta completar los compromisos suscritos en una simbólica ceremonia este miércoles.