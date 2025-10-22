El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará la semana que viene una visita oficial de tres días a Japón, desde el 27 hasta el 29 de octubre, según ha confirmado este miércoles el Gobierno del país asiático, un viaje en el que se reunirá con la nueva primera ministra japonesa, la conservadora Sanae Takaichi, quien fue confirmada el martes en el cargo.

"El honorable Donald J. Trump, presidente de Estados Unidos, realizará una visita oficial a Japón desde el 27 al 29 de octubre", ha dicho el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado, en el que detalla que mantendrá una conversación con el emperador de Japón, Naruhito.

Asimismo, ha afirmado que "la visita de Trump ofrece una oportunidad ideal para los dos países para reforzar aún más la alianza entre Japón y Estados Unidos", en la que será el cuarto desplazamiento oficial del republicano como presidente de Estados Unidos. La primera de ellas tuvo lugar en junio de 2019, durante su primer mandato.

La visita de Trump a Japón se enmarcará en una gira por Asia de la que por ahora no ha trascendido la agenda. El propio Trump dijo el lunes que planea ir a Malasia, a Japón y "a un par más de países". "Haremos una pequeña gira", dijo ante periodistas durante una comparecencia en la Casa Blanca.

El ministro de Exteriores malasio, Mohamad Hasán, afirmó la semana pasada que Trump visitaría el país el 26 de octubre para estar presente en la firma del "acuerdo de paz" entre Tailandia y Camboya, tras el alto el fuego alcanzado a finales de julio, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean), que se celebrará en Kuala Lumpur.