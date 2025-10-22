Terelu Campos: "No hago teatro por una cuestión económica"

Terelu Campos ha sido uno de los rostros conocidos que han acudido al concierto de Marilia en su regreso al Teatro Gran Vía de Madrid. Allí, la presentadora de televisión ha atendido a la prensa y ha desvelado cómo se encuentra a pocos días de estrenar su obra de teatro en la capital.

"Madrid es una responsabilidad", decía Terelu y aseguraba estar viviendo "un momento muy agobiante" por los nervios que siente: "Quiero que llegue el día 29 a las diez de la noche, seré feliz a esa hora".

Eso sí, dejaba claro ante la prensa que "no me considero actriz, no me adjetivéis con algo que yo no hago jamás en la vida por mi respeto a los actores". Simplemente se trata de "una experiencia en la que me acepté, me embarqué", en la que está teniendo "momentos complicados y luego momentos de satisfacción cuando has terminado y ves que el público ha disfrutado y se lo ha pasado bien".

Además, ha aprovechado para aclarar que "no hago teatro por una cuestión económica", simplemente decidió aventurarse en el mundo de la interpretación porque contaron con ella y quiso devolverles a esas personas "el cariño y consideración que siempre han tenido hacia mí".

Sin embargo, la colaboradora de televisión se mostraba reacia a opinar sobre la nueva relación sentimental de Edmundo Arrocet, con una mujer 30 años más joven que él, parando en seco cuando intentaban hacerle la pregunta: "No porque me voy, no me la vas a hacer porque me voy".