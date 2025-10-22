Agencias

Telma Ortiz, radiante y con guiño a la Reina Letizia en su reaparición pública tras su separación

Serena, radiante, renovada y centrada en sus compromisos profesionales. Así ha reaparecido públicamente la hermana de la Reina Letizia, Telma Ortiz, a punto de cumplirse un mes desde que salió a la luz su separación de Robert Gavin Bonnar tras seis años de relación y una hija de cuatro, Erin, en común.

Volcada en su nuevo proyecto laboral como asesora sénior de la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, un paso más en su vínculo con la cooperación humanitaria, la tía de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía ha asistido este martes a la XI edición de los 'Diálogos del Agua' que se ha celebrado bajo el título 'Seguridad hídrica para el desarrollo territorial sostenible' en el Palacio Municipal de IFEMA con la presencia de diferentes autoridades como Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Una reaparición en la que, a pesar de intentar mantenerse en todo momento en un discreto segundo plano, Telma ha acaparado todas las miradas con un look 'working girl' que nos ha recordado a Doña Letizia. Apostando por la sobriedad sin renunciar a la elegancia en clave otoñal, la cuñada del Rey Felipe VI ha escogido un traje sastre en color gris marengo con pantalón recto y blazer estructurada que ha optado por llevar desabrochada y con las mangas ligeramente remangadas, top de cuello redondo con estampado de finas rayas en tonos apagados en sintonía con el gris, bolso de piel negro tipo bandolera, y salones de tacón también en negro.

Atenta en todo momento a las intervenciones de los diferentes ponentes, la hermana de su Majestad se ha mostrado sonriente y relajada, especialmente cuando ha mantenido una charla con la ministra Sara Aagesen, en la que ambas han presumido de su buena sintonía.

