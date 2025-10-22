Susanna Griso desvela algunos detalles de su boda con Luis Enríquez

El pasado 8 de octubre, coincidiendo con el 56 cumpleaños de Susanna Griso, salía a la luz que la presentadora de 'Espejo Público' y su novio, Luis Enríquez Nistal, se han comprometido después de seis meses de intensa relación, y que será el 25 de julio de 2026 cuando se darán el 'sí quiero' en un pueblo de la Costa Brava en el que se han comprado una casa juntos.

Una gran noticia que la periodista confirmaba confesando que, aunque nunca pensó que volvería a casarse, "la vida está para contradecirte cuando llega la persona y esa relación con la que tú siempre has soñado". "Es él. Cuando una cumple años y tiene las ideas bastante claras, sabe perfectamente qué es lo que quiere en un hombre, en un compañero de vida, y Luis reúne todos esos requisitos y me hace sumamente feliz" se sinceraba sobre su gran amor.

Respecto a la boda, Susanna ya ha adelantado que efectivamente se celebrará dentro de 9 meses, el 25 de julio de 2026, y en una localidad de la costa de Girona que por el momento no ha querido revelar. Además, ha invitado en directo a algunos de sus compañeros de programa como Miquel Valls o Gema López, bromeando con que quiere que el dress code del día más feliz de su vida sea relajado, lejos de chaqués o trajes de corbata, y que los asistentes vayan cómodos y acordes a las altas temperaturas que se esperan por ejemplo con las guayaberas que el Rey Felipe VI suele lucir en verano en Palma de Mallorca.

Este martes Susanna ha reaparecido públicamente con Luis Enríquez en los premios 'Los Leones' de 'El Español' tras anunciar su compromiso y, revelando que está atravesnado el momento más dulce de su vida, nos ha contado algún detalle más sobre el que promete convertirse en uno de los 'sí quiero' de la temporada.

Uno de ellos, que está contando con ayuda para preparar su boda. "Hay tiempo para todo. Yo no destino más energías de las necesarias y tengo buenos amigos que además están organizando, porque yo quiero que las cosas sean sorpresa, entonces dejo que me organicen" ha explicado, revelando que está "delegando" en algunos detalles como la música o las flores en manos de gente de su entorno que la conoce a las mil maravillas y sabe lo que le gusta y lo que no.

Respecto a si va a ser una ceremonia íntima o una boda por todo lo alto, Susanna reconoce que aunque su idea es que fuese "una cosa pequeña, va a ser casi imposible me temo" por la cantidad de amigos que tienen tanto ella como Luis, que ha hecho que la lista de invitados aumente más de lo que pensaban en un principio.

Además, y aunque se convertirán en marido y mujer "en un sitio cerrado", la periodista ha desvelado que no va a haber exclusiva: "No nos vamos a esconder tampoco. Yo, sabéis que siempre tengo algún tipo de detalle y cortesía con vosotros y bueno, ya buscaremos la fórmula" ha apuntado con una gran sonrisa.

Y aunque no ha confirmado si Gonzalo Miró estará en su boda, sí se ha pronunciado sobre su nueva etapa en TVE después de años como colaborador en 'Espejo Público'. "Le echo de menos porque nos reíamos mucho y también nos picábamos mucho y nos echamos de menos mutuamente, que lo hemos hablado en más de una ocasión, pero me alegro mucho por él porque sé que le está yendo francamente bien y se lo merece" ha expresado.