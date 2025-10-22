Somalia anuncia la muerte de siete presuntos miembros de Al Shabaab en una operación con apoyo internacional

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de siete presuntos miembros del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, durante una operación lanzada "en colaboración con socios internacionales" en la región de Hiiraan, en medio de los esfuerzos de Mogadiscio para hacer frente a las operaciones de la formación, que ha incrementado sus ataques durante los últimos meses.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad somalí (NISA) ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la operación fue llevada a cabo en Kuukayle, en el distrito de Mahaas, contra "escondites" de los sospechosos. "La operación se saldó con la muerte de siete milicianos y la destrucción de vehículos militares y tiendas de campaña", ha manifestado.

Así, ha detallado que en un primer ataque contra estas tiendas de campaña murieron tres sospechosos, tras lo que otros cuatro murieron en un ataque posterior contra el lugar, al tiempo que ha señalado que estas actividades tuvieron lugar "tras recibir información de Inteligencia" sobre la presencia de miembros de Al Shabaab en la zona.

"La operación fue completado con éxito", ha indicado la NISA, que ha hecho hincapié en que el organismo "está comprometido con atacar al enemigo en cualquier lugar en el que participe en planes para atacar al pueblo somalí". Por ello, ha pedido a la población que colabore con las autoridades y facilite "cualquier información de seguridad" sobre el grupo terrorista.

El grupo ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas del norte de Mogadiscio a pesar de que las autoridades han incrementado su ofensiva contra Al Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.