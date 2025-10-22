Rescatados los 11 tripulantes de un pesquero gallego que sufrió una vía de agua cerca de Irlanda

Los 11 tripulantes del pesquero Radoche Tercero, con base en Celeiro (Lugo) y bandera francesa, han sido rescatados este miércoles tras sufrir el buque una vía de agua en aguas próximas a Irlanda.

Según confirma Salvamento Marítimo, el pesquero sufría a primera hora de la mañana el incidente, una posible vía de agua con riesgo de hundimiento, cuando se encontraba a unas 55 millas al suroeste de Castletown (Irlanda).

Aunque esta zona de búsqueda y rescate está bajo la responsabilidad de Reino Unido, el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento (CNCS) ha colaborado en la emergencia.

La tripulación, en buen estado de salud, ha sido rescatada por el pesquero, también gallego con bandera francesa, Puenteareas Uno. Se dirigen en esots momentos al puerto de Castletown, adonde se espera que lleguen entre las 16.00 y las 17 horas.