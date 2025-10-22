Agencias

Newsom advierte que demandará a Trump si envía tropas a San Francisco

Por Newsroom Infobae

Washington, 21 oct (EFE).- El gobernador del estado de California, Gavin Newson, advirtió este martes que si el presidente Donald Trump cumple su amenaza de enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de San Francisco demandará a la Administración republicana.

Newson dijo que no piensa "ignorar el abuso de poder" y que la idea de desplegar a fuerzas federales "sin supervisión ni rendición de cuentas" es un ataque directo al estado de derecho, de acuerdo con un comunicado compartido por su oficina.

El gobernador, conocido por su férrea oposición al jefe de Estado, agregó que Trump "está equivocado" si espera poder actuar sin encontrar una defensa a la Constitución.

Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, agregó que no existe una "justificación legal" que valide la presencia de la Guardia Nacional en la ciudad californiana. "No hay invasión, no hay disturbios, no hay rebelión", escribió.

La reacción del gobernador y las autoridades judiciales de California, estado de mayoría demócrata, llegan luego de que la semana pasada Trump dijera, en la Casa Blanca, en que quizá la siguiente ciudad en la que desplegaría las fuerzas federales sería San Francisco.

Desde septiembre pasado, Trump ha desplegado a cientos de agentes federales en la ciudad de Chicago, con el objetivo de detener a migrantes indocumentados, operativo que deja más de 1.500 detenidos hasta la fecha, con la justificación de un supuesto alto índice de criminalidad que -a criterio del presidente- no es controlado por las autoridades demócratas de la ciudad y el estado de Illinois. EFE

