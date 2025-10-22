Netflix ganó un 7,7% más en el tercer trimestre

La compañía de producción y distribución de contenido audiovisual en 'streaming' Netflix registró un beneficio neto de 2.547 millones de dólares (2.192 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un avance del 7,7% respecto del resultado contabilizado en el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos de Netflix entre julio y septiembre sumaron 11.510 millones de dólares (9.906 millones de euros), un 17,2% más que en el mismo periodo de 2024, incluyendo un avance del 17,3% en la facturación procedente de Estados Unidos y Canadá, hasta 5.072 millones de dólares (4.365 millones de euros).

De su lado, los ingresos en la región EMEA (Europa, Oriente Próximo y África) sumaron 3.699 millones de dólares (3.183 millones de euros), un 18% más, mientras que en Latinoamérica facturó 1.371 millones de dólares (1.180 millones de euros), un 10,5% más, y un 21,4% más en Asia Pacífico, con 1.369 millones de dólares (1.178 millones de euros).

La compañía de Los Gatos, que ya no ofrece información sobre la evolución trimestral del número de suscriptores, destacó que el resultado operativo del tercer trimestre, que ascendió a 3.248 millones de dólares (2.795 millones de euros), un 11,6% más, con un margen del 28%, "se situó por debajo del pronóstico de previsión", tras incurrir en un gasto de aproximadamente 619 millones de dólares (533 millones de euros) relacionado con una disputa en curso con las autoridades fiscales brasileñas.

"El impacto acumulado de este gasto redujo nuestro margen operativo del tercer trimestre de 2025 en más de cinco puntos porcentuales", explicó la multinacional, que sin este impacto adverso habría superado sus previsiones de margen operativo. En cualquier caso, Netflix subrayó que no espera que este asunto tenga un impacto significativo en los resultados en el futuro.

De este modo, en los nueve primeros meses del año Netflix obtuvo un beneficio neto de 8.563 millones de dólares (7.370 millones de euros), un 25,1% más que un año antes, mientras que los ingresos crecieron un 15,2%, hasta 33.132 millones de dólares (28.515 millones de euros).

De cara al cuarto trimestre, Netflix anticipa una cifra de ingresos de 11.960 millones de dólares (10.293 millones de euros), un 16,7% superior a la del año anterior, mientras que espera contabilizar un beneficio neto de 2.355 millones de dólares (2.027 millones de euros), un 26% más.

Asimismo, la plataforma prevé unos ingresos para el conjunto de 2025 de 45.100 millones de dólares (38.815 millones de euros), así como un margen operativo del 29%, un punto porcentual menos que lo previsto previamente como consecuencia del impacto de la situación en Brasil.