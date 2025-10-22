Agencias

Nace el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España para mejorar el conocimiento sobre su impacto

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Asociación Española Contra el Cáncer, el área de Epidemiología y Salud Pública del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERESP), el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) han presentado este miércoles el primer Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España (SIEC).

Esta nueva herramienta, presentada durante un encuentro informativo en colaboración con Europa Press, busca mejorar el conocimiento sobre el impacto de esta enfermedad a nivel nacional, integrando de forma oficial y sistemática una serie de indicadores epidemiológicos actualizados sobre la carga del cáncer tanto a nivel nacional como autonómico.

La integrante de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y directora científica del IBS.Granada, María José Sánchez Pérez, ha explicado que este sistema de información recogerá los datos sobre incidencia, mortalidad, prevalencia y supervivencia de los distintos tipos de cáncer, pudiendo consultarse públicamente y por desagregación de sexo, edad, localización tumoral y comunidad.

El portal también ofrece factores modificables de riesgo y de protección contra el cáncer en base a la evidencia científica más actualizada, lo que pretende "poner los datos al servicio de las personas".

Por su parte, el miembro del CIBERES Pablo Fernández Navarro ha explicado que este portal ofrece la posibilidad de consultar todos estos datos pueden ser visualizados de forma interactiva y combinados, lo que facilita su acceso y mejora la toma de decisiones.

(Seguirá ampliación)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Javier Hernanz: "Arévalo lo entenderá, estamos dignificando criterios que antes eran más laxos"

Javier Hernanz: "Arévalo lo entenderá,

El Parlamento de Israel rechaza de nuevo abrir una investigación sobre los ataques del 7 de octubre

El Parlamento de Israel rechaza

El Kremlin dice que la cumbre entre Putin y Trump en Hungría fue pactada "por deseo mutuo"

El Kremlin dice que la

Muere una persona en un bombardeo de Israel contra Líbano pese al alto el fuego de noviembre de 2024

Muere una persona en un

La chef estadounidense Leticia Landa, ganadora del Basque Culinary World Prize 2025

La chef estadounidense Leticia Landa,