Mueren unas 65 personas en un accidente múltiple en Uganda en el que se vieron implicados dos autobuses

Alrededor de 65 personas han muerto a causa de un accidente múltiple en el que se han visto implicado dos autobuses en los alrededores de la localidad ugandesa de Kitaleba, en el centro del país africano, según ha confirmado la Policía de Uganda.

El portavoz de la Policía de Tráfico, Michael Kananura, ha afirmado que hasta ahora se han confirmado 63 fallecidos y "múltiples" heridos en el siniestro, que ha tenido lugar poco después de la medianoche del martes en la carretera que conecta Gulu con la capital, Kampala, durante sendos intentos de adelantamiento, que provocaron un choque frontal entre los autobuses.

La Policía ha señalado que uno de los autobuses intentó adelantar a un camión, mientras que el otro, que circulaba en sentido opuesto, hacía lo mismo con otro vehículo. "En el proceso, ambos quedaron enfrentados, por lo que uno de los conductores maniobró para evitar la colisión, provocando un choque fronto-lateral que desencadenó una reacción en cadena que provocó que otros vehículos perdieran el control y dieran varias vueltas de campana", ha manifestado.

En este sentido, ha apuntado en un comunicado en la red social X que todas las víctimas mortales eran ocupantes de los vehículos siniestrados, al tiempo que ha agregado que los heridos han sido trasladados a un hospital y varios centros médicos, sin que por ahora se descarte que la cifra de muertos pueda aumentar en las próximas horas.

"Mientras continúan las investigaciones, pedimos a todos los conductores que ejerzan la máxima cautela en las carreteras, especialmente a la hora de evitar adelantamientos peligrosos, una de las principales causas de accidentes en el país", ha reseñado Kananura, antes de trasladar sus condolencias a los familiares de las víctimas del siniestro.

Por su parte, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha expresado su "tristeza" por "el trágico accidente". "Traslado mis condolencias a las familias de luto y deseo una pronta recuperación a los heridos", ha afirmado en su cuenta en X, donde ha anunciado el pago de compensaciones y ha pedido a la población "máxima cautela" en las carreteras "para evitar este tipo de tragedias".