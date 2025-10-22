Muere una persona en un bombardeo de Israel contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024

Al menos una persona ha muerto este miércoles a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por Israel contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado a finales de noviembre de 2024, en esta ocasión lanzado contra una motocicleta que circulaba en la localidad de Ain Qana (sur).

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que "el ataque israelí contra una motocicleta en Ain Qana, en la zona de Iqlim al Tufá, ha causado un mártir", sin que por el momento haya sido identificado y sin que Israel se haya pronunciado sobre el ataque.

Según las informaciones recogidas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', el bombardeo se ha saldado con la muerte de un hombre identificado como Isa Karbalai. Además, ha sido lanzado cuando circulaba cerca de una escuela pública de la localidad, sembrando el pánico entre los alumnos.

Israel ha ejecutado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas, que ha alertado del riesgo de desestabilización.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue, al que se suman sobrevuelos en espacio aéreo libanés.