Agencias

Los del Río desvelan cómo está el Rey Juan Carlos tras reencontrarse con él en su concierto en Abu Dabi

Por Newsroom Infobae

Guardar

Incombustibles y sin pensar en una retirada después de 60 años sobre los escenarios, Antonio Romero y Rafael Ruiz, Los del Río, se encuentran inmersos en una gira internacional repasando sus grandes éxitos y el pasado sábado 18 de octubre conquistaron Abu Dabi al ritmo de su icónica 'Macarena'.

Una actuación en la que, presumiendo de su gran amistad -que ya quedó patente cuando el dúo sevillano viajó el pasado enero al Emirato Árabe para poner música a la fiesta del 87 cumpleaños del Emérito-, han contado con la presencia del Rey Juan Carlos, que no se quiso perder el concierto, al que asistió acompañado por un grupo de amigos y en el que se le vio con muy buen aspecto.

Felices y muy emocionados por la buena acogida que ha tenido la primera parada de su tour internacional en Abu Dabi, Los del Río han confirmado a su regreso a España que el padre del Rey Felipe VI estuvo en su show, revelando con una sonrisa que no sabían nada de su presencia: "Fue a vernos y nos sorprendió, su Majestad el Rey nos sorprendió".

"Querías una noticia buena, ¿no ? Pues ya la tienes" han bromeado, asegurando que el abuelo de la Princesa Leonor está "extraordinario, muy bien, muy bien".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Isabel Preysler publica las apasionadas cartas de amor de Vargas Llosa

Infobae

España organizará en 2026 la próxima Conferencia de Política Exterior Feminista

Infobae

Una captura de pantalla a una web puede desencadenar un ataque prompt injection en Comet, alertan desde Brave

Una captura de pantalla a

EEUU presenta cargos contra acusado de amenazar con disparar en aeropuerto de Atlanta

Infobae

Rodríguez Uribes: "El episodio del partido de Miami demuestra que así no se hacen las cosas"

Rodríguez Uribes: "El episodio del