Los del Río desvelan cómo está el Rey Juan Carlos tras reencontrarse con él en su concierto en Abu Dabi

Incombustibles y sin pensar en una retirada después de 60 años sobre los escenarios, Antonio Romero y Rafael Ruiz, Los del Río, se encuentran inmersos en una gira internacional repasando sus grandes éxitos y el pasado sábado 18 de octubre conquistaron Abu Dabi al ritmo de su icónica 'Macarena'.

Una actuación en la que, presumiendo de su gran amistad -que ya quedó patente cuando el dúo sevillano viajó el pasado enero al Emirato Árabe para poner música a la fiesta del 87 cumpleaños del Emérito-, han contado con la presencia del Rey Juan Carlos, que no se quiso perder el concierto, al que asistió acompañado por un grupo de amigos y en el que se le vio con muy buen aspecto.

Felices y muy emocionados por la buena acogida que ha tenido la primera parada de su tour internacional en Abu Dabi, Los del Río han confirmado a su regreso a España que el padre del Rey Felipe VI estuvo en su show, revelando con una sonrisa que no sabían nada de su presencia: "Fue a vernos y nos sorprendió, su Majestad el Rey nos sorprendió".

"Querías una noticia buena, ¿no ? Pues ya la tienes" han bromeado, asegurando que el abuelo de la Princesa Leonor está "extraordinario, muy bien, muy bien".