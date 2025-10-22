La UE confirma ayuda macrofinanciera a Egipto en la primera cumbre bilateral con Al Sisi

La Unión Europea ha confirmado este miércoles que desembolsará un nuevo tramo de ayuda macrofinanciera para Egipto en el marco del paquete acordado en 2024 con el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, con un montante de 7.400 millones y que incluye partidas para controlar la migración a Europa.

En la primera cumbre entre la UE y Egipto celebrada en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado que evidencia el "firme compromiso de acercar a Egipto y Europa". "Seguiremos invirtiendo en ello, tanto política como financieramente", ha señalado en una conferencia que incluía a empresarios e inversores.

Von der Leyen ha recordado que con la nueva partida anunciada en la cumbre, la ayuda macrofinanciera europea se eleva a 5.000 millones de euros en préstamos a El Cairo. Así, ha destacado la "ambiciosa agenda de reformas" iniciada por Al Sisi, recalcando que la ayuda busca incentivar los esfuerzos, "fundamentales", ha dicho, para crear un entorno empresarial más sólido y atraer más inversiones a Egipto.

"Esta no solo es una buena noticia para la estabilidad financiera de Egipto hoy, sino también para su potencial económico de mañana", ha expuesto.

El monto total del apoyo macrofinanciero de la UE se eleva así a 5.000 millones de euros en préstamos. La partida anunciada fue ya aprobada el pasado mayo y se suma a la cifra que Bruselas liberó el pasado año en un tramo inicial de 1.000 millones. Egipto dispondrá de 35 años para devolver la ayuda.

La conservadora alemana ha destacado igualmente la asociación de Egipto al programa Horizon Europa, el proyecto de investigación e innovación de la UE, reivindicando que ahora la comunidad científica de Egipto podrá beneficiarse de ser parte de programa.