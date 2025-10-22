Agencias

La UE arranca las negociaciones para vetar las importaciones de gas ruso desde el 1 de enero de 2026

Por Newsroom Infobae

Los negociadores del Parlamento y del Consejo están listos para iniciar las negociaciones sobre la propuesta de la Comisión Europea para prohibir las importaciones de gas ruso a partir del 1 de enero de 2026, una norma por la que los operadores energéticos podrán invocar motivos de "fuerza mayor" para rescindir los contratos con empresas rusas.

La Eurocámara ha respaldado este miércoles la decisión de iniciar conversaciones con la presidencia danesa del Consejo sobre la prohibición de las importaciones de gas y petróleo rusos, tal como propusieron las comisiones parlamentarias de Comercio Internacional y de Industria, Investigación y Energía cuando adoptaron su posición sobre el expediente el pasado 16 de octubre.

Los colegisladores iniciarán ahora las discusiones con el objetivo de alcanzar un acuerdo en primera lectura, después de que los ministros de la UE adoptaran su posición este lunes.

El reglamento propuesto introduce una prohibición gradual y legalmente vinculante de las importaciones de gas por gasoducto y gas natural licuado (GNL) procedentes de Rusia, con una prohibición total que entrará en vigor el 1 de enero de 2028.

Sin embargo, incluye excepciones que afectan a los contratos a corto plazo existentes, hasta el 17 de junio de 2026, así como los contratos a largo plazo, hasta el 1 de enero de 2027, siempre que se hayan cerrado antes de junio del presente año y no se hayan modificado.

