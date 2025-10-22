La francesa VSORA avanza hacia la fabricación de su chip de inferencia Jotunn8 tras superar la etapa final del diseño

La empresa francesa de semiconductores VSORA ha finalizado la etapa final del diseño de Jotunn8, su chip insignia de inferencia diseñado para impulsar la implementación masiva de inteligencia artificial (IA) en centros de datos, con lo que avanza hacia su fabricación.

La etapa final del diseño antes de la fabricación de Jotunn8, conocida como 'tape-out', en inglés, se ha completado en menos de seis meses tras la recaudación de 40 millones de euros, lo que representa un paso crucial que reduce los riesgos del proceso de desarrollo al validar la arquitectura del chip y permitir su producción industrial.

Confirma, además, la capacidad de VSORA para pasar del concepto a la fabricación, que ahora se prepara para la implementación a gran escala, con placas de desarrollo, diseños de referencia y servidores previstos para principios de 2026, como informa en una nota de prensa.

Con el chip de inferencia Jotunn8, VSORA resuelve el problema de la llamada 'pared de memoria', por el que las unidades de cómputo de los procesadores tradicionales se detienen a la espera de datos, lo que genera pérdida de rendimiento y consumo excesivo de energía.

Para ello, ha empleado una arquitectura desarrollada desde cero para superar las limitaciones de comunicación entre el procesador y la memoria, que elimina los compromisos habituales entre velocidad, eficiencia y escalabilidad.

Este chip, diseñado para implementar la IA en los centros de datos, alcanza una potencia de cálculo de 3.200 Tflop con 288 GB de memoria HBM3e y consume un 50 por ciento menos de energía que los chips líderes del mercado actual, según detallan desde VSORA.