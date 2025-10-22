Agencias

La AN rechaza la querella contra Netanyahu por el asalto a la flotilla que se dirigía a Gaza

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha decidido inadmitir la querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por el asalto y abordaje de la embarcación 'Madleen' integrada en la Flotilla de la Libertad con destino a Gaza.

Lo acuerda así en un auto, recogido por Europa Press, en el que el juez se apoya en el informe de la Fiscalía, contraria a la admisión de la querella, al considerar que los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional por la falta de jurisdicción de los tribunales españoles conforme a Ley Orgánica 1/2014 de jurisdicción universal.

La querella había sido presentada por un ciudadano español que viajaba en esa embarcación y por el Comité por la Solidaridad con la Causa Árabe e iba dirigida, además de contra Netanyahu, contra el ministro de Defensa, Israel Katz; el vicealmirante y comandante de la Armada, David Saar Salama; los altos mandos de la Unidad Shayetet 13, encargada del abordaje, y contra el excomandante y actual portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari.

Para los querellantes, los hechos eran constitutivos de un delito de lesa humanidad (con detención ilegal y deportación) y de otro delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

El juez responde que "el contenido de la querella impide la atribución del conocimiento de esta a la jurisdicción española al no concurrir los presupuestos del artículo 23.4 a) y b) de la Ley orgánica del Poder Judicial".

"Y debemos invocar la persecución de estos delitos, en el presente tiempo, a la Corte Penal Internacional, regida por el Estatuto de Roma, ratificado por España, que tiene carácter permanente y autónomo", explica.

