Isabel Preysler publica las apasionadas cartas de amor de Vargas Llosa

Por Newsroom Infobae

Madrid, 22 oct (EFE).- La exmujer de Julio Iglesias y expareja de Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler, presentó este miércoles ante más de cien periodistas el libro 'Mi verdadera historia', en el que relata su vida como esposa y madre, además de momentos destacados con los hombres con los que compartió su vida.

Acompañada por su hija Tamara Falcó y fieles amigos, Preysler (Manila, Filipinas, 1951) señaló que se decidió a escribir estas memorias porque se han dicho "tantas cosas falsas, que ahora he decidido hacerlo yo. Tengo la edad adecuada", aunque asegura que el libro "es la realidad con matices".

Desvela que contó con sus hijos en la edición final, a los que dejó leer su contenido y admite, entre sonrisas, que es posible que haya borrado algunos pasajes.

Uno de los capítulos más jugosos es el dedicado al escritor y premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosas, su última pareja conocida, con quien mantuvo una relación de ocho años, de 2015 a 2022.

Una relación que no finalizó en buenos términos y tras la cual, el escritor retomó su vida con sus hijos y su exesposa, Patricia.

"Me llena de perplejidad y aún no consigo entender el empeño de su entorno por intentar hacer creer a todo el mundo que Mario fue desgraciado a mi lado", señala.

Quizá esa es la razón que le llevó a publicar algunas de las cartas que le envió Vargas Llosa cuando estaba ausente, con palabras llenas de amor y complicidad.

"Las cartas son mías y puedo publicarlas para demostrar que él era feliz conmigo", apunta.

Uno de los fragmentos de las cartas que el autor de 'La ciudad y los perros' refleja momentos de intimidad entre la pareja.

"Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos, sintiendo latir tu corazón, viendo la lucecita verde que asoma en el fondo de tus ojos por momentos, sintiendo la suavidad sedosa de tu piel. Te extraño, te quiero, el mundo parece vacío y sin vida cuando no estás conmigo", escribe Vargas Llosa.

Preysler dedica el libro a sus padres "por darme una infancia inmensamente feliz", a sus hijos y a sus nietos, ya que le gustaría que "entendieran con el paso de tiempo la importancia de la bondad y de tratar con empatía a las personas que se encuentren en su vida".

