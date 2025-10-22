Irán anuncia la libertad "condicional" para una ciudadana iraní arrestada en Francia por terrorismo

El Ministerio de Exteriores de Irán ha anunciado este miércoles que Mahdié Esfandiari, una ciudadana iraní detenida en Francia durante más de siete meses por apología del terrorismo a través de redes sociales, ha obtenido la libertad "condicional".

El portavoz de la cartera de Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha acogido con satisfacción la decisión de un juez francés con respecto a la detención de Esfandiari, una mujer iraní de 35 años, profesora universitaria y residente en Lyon desde hace ocho años.

Asimismo, ha indicado en una rueda de prensa que el Ministerio de Exteriores seguirá con sus esfuerzos para que la ciudadana iraní sea "completamente liberada y regrese a su país de origen". Teherán aludió anteriormente a que había sido detenida por expresar apoyo al "pueblo palestino oprimido" en redes sociales.

Las autoridades francesas no han confirmado la decisión de la Justicia. Esto se produce después de que el Gobierno francés criticara el pasado jueves la condena impuesta por un tribunal iraní contra los ciudadanos galos Cécile Kohler y Jacques Paris, detenidos en 2022 y acusados de espiar para los servicios de Inteligencia franceses y llevar a cabo labores de espionaje a favor de Israel y Francia.

Teherán aseguró que hay "voluntad necesaria" para cerrar un acuerdo de intercambio de prisioneros, apuntando a la posibilidad de que Kohler y Paris formen parte de este proceso. "Estamos siguiendo este tema con seriedad", indicó Baqaei el lunes.

Las autoridades de Francia han reclamado en numerosas ocasiones a Irán que libere a los detenidos en territorio iraní y han denunciado que las acusaciones en su contra son infundadas, mientras que Teherán ha dicho no jugar papel alguno y ha defendido la independencia del aparato judicial del país centroasiático.