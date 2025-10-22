España organizará en 2026 la próxima Conferencia de Política Exterior Feminista

París, 22 oct (EFE).- ​El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, anunció este miércoles en París la celebración en 2026 en Madrid de la quinta edición de la Conferencia de Política Exterior Feminista para consolidar la igualdad y el feminismo y avanzar hacia "un mundo más justo".

"La igualdad y el feminismo no son un destino lejano, son el camino mismo hacia democracias plenas y hacia un mundo más justo. Y sabemos que si el camino es largo, es más necesario que nunca no detenerse. Avanzar, avanzar y avanzar. Por eso, el año que viene el avance y la igualdad siguen en Madrid", declaró Albares.

El ministro hizo esas declaraciones en la inauguración de la IV Conferencia Ministerial de Diplomacia Feminista en París, organizada por Francia, en la que también participaron sus homólogos francés, Jean-Noël Barrot, marroquí, Nasser Bourita, y armenio, Ararat Samveli Mirzoyan.