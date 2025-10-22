España lidera en Europa el aumento de patentes de organismos de investigación con alza del 365% desde 2001

España lidera en Europa el crecimiento de las patentes de organismos públicos de investigación con un incremento del 365% en las dos últimas décadas, según se desprende del nuevo estudio desarrollado por el Observatorio de Patentes y Tecnología de la Oficina Europea de Patentes (OEP) en colaboración con Fraunhofer ISI.

En concreto, dicho informe, que abarca 39 Estados miembros, destaca el "creciente papel de los organismos públicos de investigación (OPI) en el impulso de la innovación en Europa".

Asimismo, este documento muestra que los organismos públicos de investigación españoles contribuyeron con cerca de 3.000 solicitudes de patentes (2.994 en total), lo que sitúa a España como el quinto país más activo de Europa, junto con Francia, Alemania, Países Bajos y Bélgica.

BÉLGICA, SEGUNDO PAÍS CON MÁS SUBIDA DE PATENTES ORIGINADAS EN OPI

Entrando al detalle, España registró el mayor crecimiento en patentes originadas en OPI entre los principales países europeos, cuadruplicando sus solicitudes de patentes europeas (de 57 en 2001 a 265 en 2020), lo que representa un incremento del 365%. No obstante, el análisis revela "diferencias significativas" en la evolución en toda Europa.

Después de España, Bélgica es el país con el segundo mayor crecimiento (+172%, de 82 a 223 solicitudes), seguido de Francia (+137%), Países Bajos (+94%) y Alemania (+45%). El presidente de la OEP, António Campinos, ha declarado que la investigación pública "es una de las mayores fortalezas de Europa".

"Este estudio destaca el papel vital de nuestros organismos y hospitales públicos de investigación, cuyas invenciones impulsan la competitividad europea", ha añadido, recordando que para aprovechar "al máximo su potencial, se debe intensificar la colaboración y acelerar la transferencia de la investigación a tecnologías con aplicación práctica". En este sentido, el texto resalta que los organismos públicos de investigación españoles también demuestran "un notable espíritu de colaboración".

IMPORTANCIA DE LOS EQUIPOS INTERNACIONALES

Más de la mitad (54,8%) de las patentes académicas solicitadas directamente por los OPI incluyen varios solicitantes, lo que pone de relieve la importancia de los equipos internacionales. Igualmente, cabe destacar que más del 17% de estas patentes reflejan exclusivamente colaboraciones intereuropeas, mientras que otro 7,8% involucra a socios internacionales de fuera de Europa.

En esta línea, el análisis también destaca que España posee un "entorno dinámico para el emprendimiento basado en la investigación", ya que cuenta con 97 startups vinculadas a instituciones de investigación europeas a través de sus solicitudes de patente ante la OEP, incluyendo universidades, organismos y hospitales públicos de investigación.

Las instituciones de investigación españolas también están asociadas con 37 startups en otros países europeos, lo que pone de relieve el "alcance internacional del ecosistema investigador español". En términos absolutos, entre 2001 y 2020, casi 63.000 solicitudes de patentes europeas se originaron en centros públicos de investigación en Europa.

FRANCIA Y ALEMANIA SIGUEN LIDERANDO EN SOLICITUDES DE PATENTES

Francia (25.352) y Alemania (18.276) siguen liderando en solicitudes de patentes en las últimas dos décadas, seguidas de los Países Bajos (3.803), Bélgica (3.084), España (2.994) e Italia (1.722).

Sin embargo, la importancia estratégica de las OPI varía entre países, ya que Francia (13,9%), España (11,9%) y Bélgica (9,5%) presentan las mayores cuotas nacionales de patentes europeas originadas en centros públicos de investigación, mientras que Alemania y los Países Bajos mantienen proporciones inferiores (4%), a pesar de sus considerables volúmenes absolutos.

Los campos tecnológicos más destacados entre los OPI europeos son la biotecnología y los productos farmacéuticos, seguidos de las tecnologías de medición, los semiconductores, la tecnología informática y otras áreas estratégicas de investigación aplicada. Por otra parte, el documento resalta que solo diez instituciones europeas, lideradas por Francia y Alemania, representaron el 63% de todas las solicitudes de patentes europeas originadas en los OPI.

Entre ellas se encuentran el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia, la Comisión de Energías Alternativas y Energía Atómica (CEA) de Francia, la Fraunhofer-Gesellschaft de Alemania, el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (INSERM) de Francia y la Organización para la Investigación Científica Aplicada (TNO) de los Países Bajos.

De su lado, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España ocupa el noveno puesto, con 1.069 solicitudes de patentes europeas generadas entre 2001 y 2020, lo que lo sitúa entre los OPI "más activos del continente" en cuanto a solicitudes de patentes.