En libertad con cargos los dos detenidos por intentar secuestrar a una niña en el Sector Sur

La autoridad judicial ha acordado dejar en libertad con cargos a los dos varones detenidos por la Policía Nacional este lunes por supuestamente intentar secuestrar a una niña en una calle del barrio del Sector Sur de Córdoba.

Al respecto, la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, ha comentado a los periodistas que la Policía Nacional sigue trabajando en el caso que está judicializado, de modo que han tomado declaración a los dos detenidos y realizan distintas diligencias.

Según han informado fuentes cercanas al caso, una llamada alertó de los hechos antes de las 22,00 horas de este lunes, momento en el que se desplazaron a la zona los agentes policiales y detuvieron a los dos varones en una zona aledaña.

