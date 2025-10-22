Elma Saiz defiende el régimen de autónomos y asegura que es mejor que el de Francia, Italia y Reino Unido

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este miércoles el régimen de cotización de los trabajadores en España y ha asegurado que es mejor que el que hay en Francia, Italia o Reino Unido.

Saiz lo ha dicho en la sesión de control al Gobierno de este miércoles, donde el diputado del BNG Néstor Rego ha dirigido una pregunta a la ministra sobre la propuesta del Gobierno para las cuotas de autónomos a partir de 2026.

En un primer momento, la ministra Saiz propuso una subida generalizada de las cuotas en todos los tramos, pero al no haber convencido a nadie rectificó y finalmente planteó congelar las cuotas para los autónomos que menos ganan y subirlas para las personas con ingresos más altos.

Néstor Rego ha comentado a este respecto que la rectificación del Gobierno viene a confirmar que la propuesta original no era justa. El diputado ha añadido que la nueva propuesta "es un mejor punto de partida", aunque ha puntualizado que todavía queda negociación por delante y el BNG esperará al final del proceso para posicionarse.

UN DECRETO LEY QUE APOYÓ EL CONGRESO

En el turno de réplica, la ministra Saiz ha agradecido al diputado su "reflexión" y su "tono". Asimismo, ha recordado que el esquema actual de cotizaciones de trabajadores autónomos viene de un decreto ley convalidado por el Parlamento en 2022 que tenía por objeto que los trabajadores por cuenta propia vayan cotizando progresivamente por sus ingresos reales.

En este punto, la titular de Seguridad Social ha reivindicado que gracias a ese decreto, apoyado por el PP, se ha conseguido tener "uno de los sistemas que mejor protege y más cobertura da a los autónomos".

"Pueden mirar a Italia, Reino Unido o Francia para ver la distancia en la protección de autónomos en relación con nuestro país", ha apostillado la ministra, quien ha ensalzado que desde la entrada en vigor del sistema en 2023 hay 105.000 autónomos más en el sistema, el 70% mujeres.

Para zanjar su intervención, Saiz ha remarcado que el Congreso tiene ahora la oportunidad para llegar a un entendimiento sobre la cotización de los autónomos y avanzar "en la equiparación de protección social entre asalariados y autónomos".