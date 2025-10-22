Agencias

El SAS restablece el acceso a todos los informes médicos e imágenes de ClicSalud+ tras solventar "incidencia técnica"

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha restablecido a las 01.36 horas de este miércoles 22 de octubre todas las secciones de la aplicación ClicSalud+, de modo que ya están disponibles en ella los informes, imágenes y servicios digitales de todos los usuarios.

Según informa la Consejería de Sanidad en un comunicado, un "incidencia técnica" provocada por "un importante incremento en el acceso de usuarios" a la aplicación ClicSalud+ provocó este martes "en momentos puntuales" dificultades para consultar imágenes e informes médicos.

Sanidad subraya que "en ningún caso esta caída informática ha supuesto ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico, a los que pueden acceder con normalidad".

El SAS lamenta las "molestias que esta incidencia haya podido causar", agradece a la ciudadanía su "paciencia y comprensión" y subraya que todas las secciones de ClicSalud+ ya están reestablecidas, de forma que "informes, imágenes y servicios digitales vuelven a estar disponibles con normalidad".

