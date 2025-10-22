El Parlamento de Israel rechaza de nuevo abrir una investigación sobre los ataques del 7 de octubre

La Comisión de Control Estatal del Parlamento de Israel ha rechazado este miércoles abrir una investigación sobre los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, una decisión que va en línea con las adoptadas anteriormente por el Gobierno y los diputados israelíes.

Los miembros de la comisión han votado en contra de iniciar estos procedimientos, en contra de los llamamientos realizados desde la oposición, por lo que la apertura de una pesquisa oficial sobre posibles fallos a la hora de impedir que los ataques tuvieran lugar ha quedado fuera de la mesa.

Esta iniciativa habría facilitado a la comisión analizar lo sucedido durante aquella jornada, en la que unas 1.200 personas murieron y cerca de 250 fueron secuestradas, según las autoridades de Israel, en lo que muchos han descrito como el mayor fallo de la Inteligencia israelí en materia de seguridad.

La oposición ha criticado la decisión y ha apuntado a que la "responsabilidad de lo sucedido" recae sobre el primer ministro, Benjamin Netanyahu, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

El presidente de la comisión, Mickey Levy, ha alertado de que este tipo de investigaciones "erosionan la confianza de la opinión pública", si bien la decisión ha provocado la indignación de los familiares de los rehenes que fueron secuestrados durante los ataques.

Reut Edri, cuyo hijo Ido murió durante los mismos, ha lamentado que el país "no podrá revivir sin que haya responsabilidad y una investigación real" sobre lo sucedido. Así, el Consejo de Octubre, que representa a unas 200 familias, ha acusado al Gobierno de coalición de "enterrar la verdad" y ha declarado que "el periodo de gracia ha terminado".

Además, ha hecho un llamamiento a seguir ejerciendo presión hasta lograr que se abra una investigación pertinente sobre el 7 de octubre, mientras el Gobierno baraja la posibilidad de establecer su propia comisión de investigación, formada por miembros nombrados desde el Ejecutivo a pesar de que las encuestas señalan que la mayoría de los israelíes "consideran que se debe establecer una comisión de investigación".