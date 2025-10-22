EEUU presenta cargos contra acusado de amenazar con disparar en aeropuerto de Atlanta

Washington, 21 oct (EFE) – El Hombre detenido por amenazar con disparar dentro del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, fue acusado bajo cargos federales este martes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Billy Joe Cagle, de 49 años, fue detenido luego de que un familiar alertara a la policía sobre la presunta amenaza, indicaron las autoridades.

Los cargos presentados por el Departamento de Justicia incluyen amenazas de violencia en un aeropuerto y posesión ilegal de un arma de fuego.

Durante la detención, los agentes encontraron un arma de fuego tipo AR-15 en la camioneta de Cagle, estacionada en un cruce peatonal frente a la terminal, lo que reforzó la presentación de los cargos federales en su contra.

El caso continúa bajo investigación y se espera que Cagle enfrente audiencia inicial ante un tribunal federal, aunque aún no se ha fijado la fecha exacta para su comparecencia.

"Este individuo tenía un arma semiautomática y problemas de salud mental y cuando tienes esa combinación, puede resultar fatal", dijo por su parte el alcalde de Atlanta, el demócrata Andre Dickens.

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta es el aeropuerto con mayor tránsito de pasajeros del mundo. EFE