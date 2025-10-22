Edmundo Arrocet recupera la ilusión al lado de una impresionante monitora de yoga de 39 años

Alejado del foco mediático en los últimos tiempos desde que Terelu Campos y Carmen Borrego optaron por no volver a hablar en un plató sobre el que fue pareja de María Teresa Campos durante casi 6 años, Edmundo Arrocet ha reaparecido por todo lo alto, protagonizando este miércoles la portada de la revista 'Lecturas' con su nuevo amor.

Lo último que supimos sobre su vida amorosa fue cuando en febrero de 2024 fue fotografiado en actitud romántica en Londres con una joven modelo de origen polaco de 29 años -46 menos que el cómico chileno- llamada Marta Pawlovska, con la que reconocía estar muy ilusionado.

Sin embargo, viendo las instantáneas que publica esta semana 'Lecturas' muy bien acompañado, esta relación llegó a su fin hace un tiempo y Bigote ha rehecho su vida amorosa con una espectacular mujer con la que ha sido 'pillado' -aunque muchos apuestan a que sería un reportaje pactado- en una de las playas más espectaculares del mundo derrochando pasión y complicidad.

Una joven de 39 años llamada Mimi a la que conoció durante unas jornadas de negocios a las que asistió Edmundo en las islas del Caribe Turcas y Caicos, saltando la chispa inmediatamente hasta el punto de que el cómico decidió alargar su estancia en el lugar para disfrutar de unos días de vacaciones al lado de su nuevo amor, que vive allí y ejerció de anfitriona durante las dos semanas que pasaron juntos y en las que, está claro, no perdieron el tiempo.

Y es que el reportaje que publica 'Lecturas' no tiene desperdicio. Baños en los que no faltaron las risas y las muestras de cariño, besos apasionados, paseos por la playa, e incluso una práctica de yoga en pareja en la que Bigote demostró su buena forma física, presumiendo de anatomía a sus 75 años con un escueto bañador 'turbo-pack' amarillo chillón con el que dejó sin palabras a su novia.