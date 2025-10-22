Detenido un asesor del Departamento de Estado de EEUU por sustraer miles de documentos clasificados

Un analista y asesor del Departamento de Estado estadounidense, identificado como Ashley Tellis, ha sido detenido por el FBI tras ser acusado de sustraer miles de documentos clasificados relacionados con la defensa nacional y guardarlos en su domicilio, un caso está siendo investigado como un posible delito de espionaje.

Tellis, de 64 años y origen indio, reside en el estado de Virginia y ha tenido que comparecer ante un tribunal estatal. El FBI, por su parte, ha explicado que su detención responde a la "sustracción de miles de páginas que incluyen información sobre instalaciones gubernamentales".

El director adjunto del FBI, Roman Rozhavski, ha señalado que esta detención "sirve como una alerta a todos aquellos que estén barajando la posibilidad de socavar la seguridad nacional". "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para encontraros y llevaros ante la justicia", ha asegurado.

Por su parte, la fiscal de distrito de Virginia, Lindsey Halligan, ha afirmado que el objetivo es "proteger al pueblo estadounidense de todas las amenazas existentes, tanto internas como externas". "Este caso supone un grave riesgo para la seguridad de todos los ciudadanos. Los hechos están claros, y seguiremos adelante hasta que se haga justicia", ha puntualizado.

La acusación apunta a que Tellis accedió en múltiples ocasiones a documentos clasificados gracias a que contaba con un pase de seguridad. Muchos de los datos se encontraban almacenados en los sistemas internos de los departamentos de Defensa y de Estado.

Posteriormente, Tellis habría modificado el nombre de un documento, el cual había ido imprimiendo poco a poco bajo otro título antes de eliminarlo. Además, también pasó información a un bloc de notas que introdujo en su maletín antes de abandonar las instalaciones en las que trabajaba.

Durante las labores de registro realizadas en su domicilio, los investigadores hallaron unas 1.000 páginas de documentos clasificados, entre ellos algunos procedentes de estos dos departamentos. Algunos estaban en una oficina situada en el sótano de la vivienda, mientas que otros fueron encontrados en cajones cerrados con llave.