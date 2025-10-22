Crónica del Athletic Club - Qarabag, 3-1

El Athletic Club celebró este miércoles su primera victoria de la temporada en la fase liga de la Champions al superar (3-1) al Qarabag en San Mamés, casi una final superada con la que los vascos siguen creyendo en su regreso a la gran aventura europea.

El cuadro vascos, que llevaba 11 años sin jugar la Liga de Campeones, estrenó su casillero de victoria y sumó además sus tres primeros puntos gracias a un doblete de Gorka Guruzeta y otro tanto de Robert Navarro. Tras perder los dos primeros partidos y en medio de una crisis de resultados en general, el Athletic no empezó bien contra el equipo azerí pero ni mucho menos tiró la toalla.

Los de Ernesto Valverde encajaron al minuto del encuentro de la tercera jornada europea, en un lío sonrojante entre Aitor Paredes y Aymeric Laporte que aprovechó Leandro Andrade para hacer el 0-1. Sin embargo, el plan no cambió en San Mamés, sino que incluso se reafirmó, la necesidad de ir al ataque hasta encontrar los goles.

Los 'leones' rugieron, como los 50.000 que acudieron a la Catedral, pero una vez más faltó puntería. Además, Iñaki Williams pidió el cambió en el primer tiempo, y su hermano Nico no estuvo fino. A Oihan Sancet también se le escapó más de una, hasta que un buen pase de Mikel Jauregizar dio la opción del mano a mano a Guruzeta, quien no perdonó para igualar antes del descanso.

Los locales volvieron con la misma intensidad al segundo tiempo y Valverde no dejó que bajara, metiendo cambios y frescura a la hora de encuentro. La entrada de Robert Navarro se dejó notar, con colmillo en busca de dar una renta que ya merecían los suyos, y a los cinco minutos mandó el balón a la escuadra para el 2-1.

Por momentos, los vascos dieron por solucionada la papeleta, pero el Qarabag, que llegaba como revelación con dos victorias, metió más de un susto. Un posible penalti de Yuri, que no concedió el árbitro a los visitantes porque había balón de por medio, y una ocasión que sacó bajo palos el propio defensa local despertaron al Athletic.

Los 'leones' fueron a por la sentencia en los últimos minutos y Guruzeta confirmó la fiesta en San Mamés con un ajustado remate desde fuera del área. Una victoria en Champions que se resistía, para tomar el pulso a la competición y a la temporada, que falta les hace también en el irregular camino de la Liga.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATHLETIC CLUB, 3 - QARABAG, 1. (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATHLETIC CLUB: Simón; Gorosabel (Areso, min.65), Paredes, Laporte, Yuri; Rego (De Galarreta, min.65), Jauregizar; I. Williams (Berenguer, min.38), Sancet (Vesga, min.81), N. Williams (Robert Navarro, min.65); y Guruzeta.

QARABAG: Kochalski; Silva (Bolt, min.79), Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Bicalho (Jankovic, min.56), Borges; Duran (Kashchuk, min.67), Andrade (Addai, min.57), Zoubir; y Akhundzade (Bayramov, min.67).

--GOLES:

0 - 1, min.1, Andrade.

1 - 1, min.40, Guruzeta.

2 - 1, min.70, Navarro.

3 - 1, min.88, Guruzeta.

--ÁRBITRO: Igor Pajac (CRO). Sin amonestados.

--ESTADIO: San Mamés, 50.700 espectadores.