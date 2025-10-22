Agencias

Condenado a una 2ª cadena perpetua en Italia un militar uruguayo implicado en la Operación Cóndor

La Justicia italiana ha condenado este martes a cadena perpetua al excomandante de la Armada Uruguaya Jorge Néstor Tróccoli por los asesinatos de Raffaella Giuliana Filippazzi, Augustin Potenza y Elena Quinteros en el marco de la Operación Cóndor, una trama que abarca también la muerte de una veintena de desaparecidos por la que ya cumplía otra pena de cadena perpetua desde 2021.

La sentencia, dictada en la tarde de este martes y en sintonía con la solicitud de la Fiscalía de Roma, suma así una nueva pena contra el exintegrante de la Operación Cóndor y del Cuerpo de Fusileros Navales durante la dictadura de Uruguay, según ha recogido la agencia de noticias italiana AdnKronos.

Así, la Sala Tercera del Tribunal Penal de Roma ha decidido sumar así una nueva condena a cadena perpetua contra Tróccoli con motivo de su responsabilidad en el asesinato de la maestra uruguaya y militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Elena Quinteros, secuestrada en 1976 desde la embajada de Venezuela en Montevideo, así como de la ejecución de la pareja formada por el argentino José Agustín Potenza y la italiana Raffaella Filipazzi, ocurridos en 1977, según ha precisado el portal uruguayo El Debate.

Tróccoli, huido en 2007 a Italia gracias a su doble nacionalidad tras la reactivación de las causas judiciales en su contra en Uruguay, ha mantenido que su rol había sido únicamente administrativo, y negó haber cometido asesinatos, asegurando que no era consciente de la existencia del Operación Cóndor. "No soy un criminal, no he asesinado a nadie", ha alegado.

Por su parte, la abogada de la familia de Quinteros, Alicia Mejía, ha celebrado el dictamen como "una gran victoria de la Justicia italiana".

