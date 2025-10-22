Agencias

Bruselas aplaude la cancelación del Villarreal - Barcelona de Liga en Miami

El comisario de Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, ha aplaudido este miércoles la decisión de LaLiga de cancelar el partido oficial que estaba previsto que jugaran Villarreal CF y FC Barcelona en Miami (Estados Unidos), porque, ha dicho, supone una "victoria" tanto para los aficionados como para los jugadores y las "tradiciones" en Europa.

"Es una victoria para la afición, para los jugadores y para las tradiciones que hacen especial el fútbol europeo. Esto supone una firme afirmación del Modelo Deportivo Europeo y los valores que representa", indicó el comisario en un mensaje difundido en redes sociales.

Micallef apuntó en su comunicado que Bruselas seguirá "trabajando" junto con las ligas, los clubes y la UEFA para "salvaguardar la integridad, la competencia justa y el vínculo entre los clubes y sus comunidades".

En este contexto, el responsable de Deporte en el Ejecutivo comunitario ha insistido en que mantener las competiciones en Europa "fortalece a todos" y ha confiado en que la Serie A "reflexione" sobre este mismo planteamiento.

