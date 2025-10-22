Ayuntamiento sigue estudiando posibles sanciones a Rosalía porque se puso "en peligro la integridad física de personas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado que el Ayuntamiento sigue analizando lo ocurrido para determinar si caben sanciones contra la cantante Rosalía porque "se pueden hacer las cosas de una manera diferente" y no como ocurrió en Callao, donde se puso "en peligro la integridad física de personas".

Desde la Casa de Campo, el primer edil ha asegurado que en Madrid se sienten "muy contentos de que Rosalía haya elegido la ciudad y un lugar tan emblemático como la Plaza de Callao para la presentación de la tapa de su último álbum" siendo como es "una artista global".

Pero cree que también "se pueden hacer las cosas de una manera diferente". Una vez que ha tenido acceso al atestato policial, el alcalde ha trasladado que confirma que "se produjeron alteraciones graves de seguridad".

"Como consecuencia de las acciones que se llevaron a cabo hubo, de manera imprevista, que desplazar ocho indicativos de la comisaría de Centro Sur para empezar a hacer los desvíos de tráfico imprescindibles", ha detallado.

También "hubo que desplazar unidades antidisturbios de la Policía Municipal para tratar de contener que las personas no cruzaran de uno a otro lado de la Gran Vía, poniendo en peligro su propia integridad física y la de los vehículos. Y se tuvo que cerrar un acceso a la estación de Metro que está situada en esa zona y desviar líneas de transporte público".

"¿Todo esto se podía haber hecho de otra manera? Sí. Creo que es compatible que Rosalía presente en Madrid, y nosotros estamos encantados y brindamos toda la colaboración, sin poner en peligro la integridad física de las personas ni alterar la rutina de aquellos que utilizaban el transporte público, que se vieron perjudicados como consecuencia de la actuación que se llevó a cabo", ha insistido.

"ESTAMOS ESTUDIANDO QUÉ ES LO QUE HAY QUE HACER"

El Ayuntamiento está "estudiando qué es lo que hay que hacer". En primer lugar por un acto en vía pública al que "le faltaban las autorizaciones correspondientes del Ayuntamiento". A lo que se suma que "se concentraron más de 500 personas y esto puede dar lugar también a que hubiera tenido que pedir una autorización a la Delegación del Gobierno".

"Haremos traslado a la Delegación del Gobierno por si entiende que tiene que adoptar alguna medida al respecto porque se dieron cita más de 500 personas y en el ámbito del derecho de reunión, cuando afecta a más de 20, se tiene que hacer una comunicación previa", ha recordado.

Almeida ha reiterado que Madrid es "una ciudad acostumbrada a organizar grandes eventos y que se pone a disposición de los artistas que quieran hacerlo pero sin poner en peligro la seguridad de las personas".