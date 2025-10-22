Aumentan a seis los muertos, entre ellos dos niños, por los últimos ataques de Rusia contra Ucrania

Al menos seis personas, entre ellas dos niños, han muerto este miércoles a causa de una nueva oleada de ataques ejecutados por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y otras provincias, según ha denunciado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que ha afirmado que los sistemas de defensa aérea llevan horas respondiendo a estos ataques.

"Lamentablemente, seis personas han muerto, entre ellas dos niños", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha afirmado que además hay 17 heridos tras los ataques, "lanzados principalmente contra infraestructura energética". "Muchos edificios residenciales han sido alcanzados", ha dicho.

Así, ha detallado que "hay incendios en Zaporiyia e impactos contra viviendas en Kiev". "Las provincias de Kiev, Odesa, Chernígov, Dnipropetrovsk, Kirovogrado, Poltava, Vinítsia, Zaporiyia, Cherkasi y Sumi fueron atacadas", ha señalado, antes de afirmar que "es otra noche que demuestra que Rusia no siente presión suficiente por alargar la guerra".

"Las palabras rusas sobre diplomacia no significan nada mientras la cúpula rusa no haga frente a problemas críticos. Esto solo puede lograrse a través de sanciones, capacidades de largo alcance y una diplomacia coordinada entre todos nuestros socios", ha sostenido, al tiempo que ha pedido a la Unión Europea (UE) que "adopte un firme paquete de sanciones".

"También contamos con sanciones fuertes por parte Estados Unidos, el G7 y todos los que busquen la paz. Es muy importante que el mundo no permanezca en silencio ahora y que haya una respuesta unificada ante estos viles bombardeos rusos", ha destacado Zelenski.

En esta línea, ha hecho hincapé en que "todo aquel que ayuda a Ucrania con sistemas de defensa aérea y misiles para ellos está protegiendo vidas". "Estamos agradecidos. Todos los que ayuden a Ucrania con capacidades de largo alcance ayudará a acercar el final de la guerra", ha remachado, tras su petición a Estados Unidos para la entrega de misiles Tomahawk.

Entre los muertos durante la jornada figuran dos en la capital, según ha confirmado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, quien ha agregado en su cuenta en Telegram que otras trece personas, entre ellas cuatro niños, han resultado heridas por los ataques rusos contra la ciudad.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha advertido a través de su propio canal de Telegram de que "toda Ucrania está bajo amenaza de misil" tras haber registrado el despegue de cazas MiG-31K. "Estamos repeliendo la amenaza del MiG-31K", ha dicho, sin más detalles al respecto.

RIESGO DE LOS ATAQUES CONTRA INFRAESTRUCTURA

La organización no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha alertado este mismo miércoles de que millones de personas se encuentran en situación de riesgo a causa del impacto de los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania, especialmente ante la llegada del invierno.

La ONG ha reseñado que durante el último mes se han registrado decenas de bombardeos contra este tipo de instalaciones, destruyendo el 60 por ciento de la capacidad de producción de gas del país europeo. "Muchos de nuestros colegas y socios trabajan en condiciones heladoras, dependiendo de mantas y generadores eléctricos para seguir entregando asistencia", ha dicho la directora del NRC en Ucrania, Marit Glad.

"Cada día sin calefacción ni electricidad estables pone en peligro la vida de las personas, especialmente de las personas desplazadas, los ancianos y las familias con niños", ha alertado. "Todas las partes deben respetar el Derecho Internacional Humanitario y detener inmediatamente los ataques contra la población civil y las infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones energéticas, que son indispensables para la supervivencia de millones de personas", ha manifestado.

Asimismo, ha denunciado que estos ataques, centrados principalmente en las zonas de frente en Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk y Donetsk, están causando además numerosas víctimas civiles. Anastasia, residente en Járkov, ha relatado que su familia depende en gran medida de la leña para mantener su vivienda caliente debido a los numerosos cortes.

"Aún tenemos algunas reservas, pero no serán suficientes para todo el verano", ha señalado esta mujer, que ha afirmado que su casa sufrió daños a causa de un ataque con artillería ruso. "El tejado sufrió un agujero, las ventanas estallaron. Es difícil mantener caliente la casa cuando hay viento", ha reconocido.

Los programas del NRC determinaron en septiembre que más del 80 por ciento de los residentes en las zonas de frente que recibían ayuda para hacer frente a la caída de las temperaturas, incluidas entregas de dinero en efectivo, tenían problemas para cubrir sus necesidades esenciales.

"Es inaceptable que la infraestructura energética, esencial para mantener a la población civil abrigada y con vida, sea objeto de reiterados ataques", ha reiterado Glad. "A solo unas semanas de que se alcancen temperaturas bajo cero, se requieren esfuerzos urgentes para reparar las instalaciones energéticas y restablecer los sistemas locales de calefacción", ha explicado.

"Pedimos a la comunidad internacional que incremente su apoyo para rehabilitar la capacidad energética de Ucrania a la escala de las necesidades y garantizar que la población civil pueda sobrevivir el próximo invierno con seguridad y dignidad", ha remachado la directora del NRC en el país europeo, objetivo de una invasión rusa desde febrero de 2022.