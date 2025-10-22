Así ha sido el lacrimógeno y romántico reencuentro de Iván González y Teresa Bass tras 'Supervivientes All Stars'

Tras su expulsión de 'Supervivientes All Stars 2025' el pasado jueves, y de alargar su estancia en Honduras hasta el domingo para enfrentarse a Gloria Camila en el 'puente de la concordia' para solucionar sus diferencias, Iván González ya se encuentra en España y este martes ha reaparecido en el plató del reality durante la gala de 'Tierra de nadie', protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche.

Después de 50 días separados, el gaditano se ha reencontrado con su novia Teresa Bass, algo que minutos antes confesaba a Jorge Javier Vázquez que era "lo que más estoy deseando. Estoy súper nervioso, pensando solo en ese momento, he dejado de pensar en comida".

"Nunca hemos estado separados más de tres días y estos 50 días se me han hecho eternos, te lo prometo, pero es una victoria porque lo necesitaba" se ha sincerado, revelando que "a veces querer también es desaparecer en el momento justo y echar de menos porque estar siempre pegados... Esto era algo nuevo y pensaba en cómo lo podía vivir y cómo le iba a afectar, pero confío mucho en ella y en este tiempo me he dado cuenta de que ella es la fuerte de la relación".

Ha sido tras esta declaración de amor cuando Teresa ha entrado en la sala en la que se encontraba Iván, fundiéndose en un abrazo eterno y rompiendo a llorar emocionados mientras se repetían lo que se quieren y lo que se han echado de menos los casi dos meses que han estado separados.

Sentada sobre sus rodillas y sin dejar de abrazarlo, la influencer no ha podido contenerse y le ha preguntado cómo puede estar tan guapo después de todo lo que ha pasado mientras él, encantado, la ha llenado de caricias confesando que se ha acordado de ella "cada día" mientras ha estado en el reality.