Amper elige a León Bitar como director de Operaciones Internacionales

Amper ha fichado a León Bitar como director de Operaciones Internacionales, un puesto a través del cual prestará apoyo en la gestión y en la expansión internacional del grupo al responsable de Operaciones, Francisco López, y al jefe del área Comercial, Manuel de Oliveira, según ha informado la empresa en un comunicado.

Bitar, que cuenta con una amplia experiencia profesional en los sectores aeroespacial y de defensa, lleva alrededor de 30 años ligado al ámbito de la consultoría internacional y de la dirección de operaciones, a lo que se suma que ha liderado proyectos industriales y tecnológicos de "alta complejidad".

Durante su etapa como vicepresidente de Defensa en Everis Aerospace and Defense (ahora NTT Data), fue responsable de la identificación, desarrollo y ejecución de proyectos internacionales de sistemas de defensa, así como de la coordinación de equipos multinacionales y programas de formación técnica especializada en distintos países de Oriente Medio, Europa, Asia y América.

"Su carrera también abarca una sólida experiencia en consultoría estratégica, excelencia organizacional y transformación institucional, habiendo desarrollado trabajos en organismos de Arabia Saudí y otros países de Oriente Medio, además de colaborar con empresas de referencia a nivel global. Ha participado en programas de excelencia con organizaciones como BMW, Bosch, BP y Saudi Aramco", ha agregado Amper.

La compañía ha resaltado que con esta incorporación refuerza su equipo gestor para el desarrollo de sus negocios en el sector de la defensa tanto a nivel nacional como internacional.