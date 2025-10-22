Agencias

AMP. Bruselas aplaude la cancelación del Villarreal - Barcelona de Liga en Miami

Por Newsroom Infobae

Guardar

El comisario de Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, ha aplaudido este miércoles la decisión de LaLiga de cancelar el partido oficial que estaba previsto que jugaran Villarreal CF y FC Barcelona en Miami (Estados Unidos), porque, ha dicho, supone una "victoria" tanto para los aficionados como para los jugadores y las "tradiciones" en Europa.

"Es una victoria para la afición, para los jugadores y para las tradiciones que hacen especial el fútbol europeo. Esto supone una firme afirmación del Modelo Deportivo Europeo y los valores que representa", indicó el comisario en un mensaje difundido en redes sociales.

Micallef apuntó en su comunicado que Bruselas seguirá "trabajando" junto con las ligas, los clubes y la UEFA para "salvaguardar la integridad, la competencia justa y el vínculo entre los clubes y sus comunidades".

En este contexto, el responsable de Deporte en el Ejecutivo comunitario insistió en que mantener las competiciones en Europa "fortalece a todos" y confió en que la Serie A "reflexione" sobre este mismo planteamiento.

Unas palabras a las que el presidente de LaLiga, Javier Tébas respondió a través de su cuenta de 'X'. "Resulta curioso ver tanto entusiasmo por bloquear un solo partido en el extranjero, mientras la mayoría ligas nacionales de toda Europa luchan por sobrevivir. La verdadera forma de proteger las tradiciones del fútbol es defender el equilibrio competitivo en casa, no temer su proyección global", dijo el jefe de la patronal.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Suiza prohíbe a los solicitantes de asilo viajar al extranjero, excepto a los ucranianos

Suiza prohíbe a los solicitantes

El Congreso pide auditar las pulseras para maltratadores con la abstención de última hora del PSOE

El Congreso pide auditar las

Madrid albergará en 2026 la Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista

Madrid albergará en 2026 la

La francesa VSORA avanza hacia la fabricación de su chip de inferencia Jotunn8 tras superar la etapa final del diseño

La francesa VSORA avanza hacia

El Comité de Disciplina de la RFEF sanciona con un partido a Hansi Flick

El Comité de Disciplina de